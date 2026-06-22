House Of The Dragon 3. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?
House of the Dragon 3. sezonuyla ekranlara geri döndü. Yeni sezonun başlamasının ardından izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında bölüm yayın tarihleri geliyor. Özellikle “House Of The Dragon 3. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorusu yoğun şekilde araştırılırken, dizinin resmi yayın takvimi de netlik kazandı.
Dünya genelinde milyonlarca izleyici tarafından takip edilen House of the Dragon, üçüncü sezonuyla ekranlara geri döndü. HBO’nun popüler yapımı, yeni bölümleriyle izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ederken özellikle “ House Of The Dragon 3. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorusu en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.
HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
House of the Dragon 3. sezonun ilk bölümü 21 Haziran 2026 tarihinde yayınlandı. Dizinin yeni sezonunda haftalık yayın modeli uygulanırken ikinci bölümün yayın tarihi de netleşti.
Buna göre House Of The Dragon 3. sezon 2. bölüm, 28 Haziran 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacak.
HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON YAYIN TAKVİMİ
House of the Dragon’un üçüncü sezonunda toplam 8 bölüm yer alıyor. Açıklanan resmi yayın takvimine göre yeni sezon bölümlerinin tarihleri şu şekilde:
3. Sezon 1. Bölüm
21 Haziran 2026
3. Sezon 2. Bölüm
28 Haziran 2026
3. Sezon 3. Bölüm
05 Temmuz 2026
3. Sezon 4. Bölüm
12 Temmuz 2026
3. Sezon 5. Bölüm
19 Temmuz 2026
3. Sezon 6. Bölüm
26 Temmuz 2026
3. Sezon 7. Bölüm
02 Ağustos 2026
3. Sezon 8. Bölüm
09 Ağustos 2026
Bu takvime göre üçüncü sezonun final bölümü 09 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanacak.
HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON TÜRKİYE’DE NEREDEN İZLENİR?
House of the Dragon 3. sezon bölümleri Türkiye’de resmi olarak HBO Max üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca HBO içeriklerine erişim sağlayan TV+ platformu üzerinden de dizinin yeni sezon bölümlerine ulaşılabiliyor.
İzleyiciler, güncel bölümleri ve sezon arşivini ilgili platformlar üzerinden takip edebiliyor.