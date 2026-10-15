Hoffenheim Beşiktaş maçı spikeri kim, Hoffenheim Beşiktaş maçını kim anlatıyor?

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Temsilcimiz Beşiktaş'ın Almanya deplasmanındaki bu zorlu karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı sporseverlere aktaracak resmi spiker bilgisi henüz yayıncı kuruluş tarafından açıklanmadı. Maç anlatımını gerçekleştirecek TRT 1 spikerinin yayından kısa bir süre önce netleşmesi beklenmektedir.

HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇI YAYIN VE SPİKER DETAYLARI

MAÇIN ADI: Hoffenheim - Beşiktaş

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 22:00

YAYIN KANALI: TRT 1

SPİKER BİLGİSİ: Henüz açıklanmadı

TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ

Digiturk: 23. Kanal

D-Smart: 26. Kanal

Kablo TV: 22. Kanal

Tivibu: 22. Kanal

Turkcell TV+: 21. Kanal

Fil Box: 20. Kanal

MAÇ BİLGİLERİ VE CANLI YAYIN

Hoffenheim - Beşiktaş karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı, naklen ve şifresiz olarak Eren Koca anlatımıyla sporseverlerle buluşacak.