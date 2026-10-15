Hoffenheim Beşiktaş maçı spikeri kim, Hoffenheim Beşiktaş maçını kim anlatıyor?

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Hoffenheim ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de PreZero Arena stadyumunda gerçekleşecek.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın Almanya deplasmanındaki bu zorlu karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı sporseverlere aktaracak resmi spiker bilgisi henüz yayıncı kuruluş tarafından açıklanmadı. Maç anlatımını gerçekleştirecek TRT 1 spikerinin yayından kısa bir süre önce netleşmesi beklenmektedir.
HOFFENHEIM BEŞİKTAŞ MAÇI YAYIN VE SPİKER DETAYLARI
MAÇIN ADI: Hoffenheim - Beşiktaş
ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi
TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe
SAAT: 22:00
YAYIN KANALI: TRT 1
SPİKER BİLGİSİ: Henüz açıklanmadı
TRT 1 CANLI YAYIN PLATFORM BİLGİLERİ
Digiturk: 23. Kanal
D-Smart: 26. Kanal
Kablo TV: 22. Kanal
Tivibu: 22. Kanal
Turkcell TV+: 21. Kanal
Fil Box: 20. Kanal
MAÇ BİLGİLERİ VE CANLI YAYIN
Hoffenheim - Beşiktaş karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı, naklen ve şifresiz olarak Eren Koca anlatımıyla sporseverlerle buluşacak.