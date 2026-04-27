Haberler

HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hukuk alanında kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/1), 2026 yılı itibarıyla binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav, hukuk mesleğine adım atmak isteyenler için önemli bir eşik niteliği taşıyor. Peki, HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar...

HMGS/1 SINAV SÜRECİ VE UYGULAMA DETAYLARI

2026-HMGS/1 oturumu, hukuk fakültesi mezunları ve hukuk alanında kariyer hedefleyen adaylar için mesleki yeterliliği ölçen önemli bir aşama olarak öne çıkıyor. Sınavda adaylara anayasa hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ve idare hukuku gibi temel alanlardan sorular yöneltildi.

Sınavın değerlendirme süreci ÖSYM’nin standart optik okuma ve merkezi değerlendirme sistemi üzerinden yürütülüyor. Bu kapsamda adayların doğru ve yanlış cevapları analiz edilerek puanlama sistemi oluşturuluyor.

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-HMGS/1 sınav sonuçları, ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre 21 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar bu tarihte sınav sonuçlarına erişebilecek ve hukuki mesleklerde ilerleme süreçlerini bu sonuçlara göre şekillendirebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda sonuçların dijital ortamda erişime açılması bekleniyor. Adaylar sonuçlarını yalnızca resmi sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

HMGS/1 sınav sonuçları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerine ulaşabilecek.

Sorgulama işlemi için izlenecek adımlar şu şekilde olacak:

ÖSYM AİS sistemine giriş yapılması

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile oturum açılması

“Sonuçlarım” sekmesinin seçilmesi

HMGS/1 sınav sonucunun görüntülenmesi

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış sayıları, toplam puanları ve başarı durumları yer alacak. Bu bilgiler, hukuk mesleklerine geçiş sürecinde belirleyici rol oynayacak.

Dilara Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

