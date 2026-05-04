Hearts Rangers maçı hangi kanalda, Hearts Rangers nereden CANLI izlenir?

Hearts ile Rangers arasında oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, “Hearts Rangers maçı canlı izle” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Futbol tutkunları, bu önemli karşılaşmayı televizyon veya dijital platformlar üzerinden nasıl takip edebileceklerini araştırıyor. Maça dair tüm yayın bilgileri ve canlı izleme detayları futbolseverler için büyük önem taşıyor.

HEARTS VS RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Hearts ile Rangers arasında oynanacak İskoçya Premier Lig karşılaşması, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, kritik mücadeleyi hem şifreli dijital platformlar hem de şifresiz yayın yapan kanallar üzerinden takip edebilecek.

HEARTS – RANGERS MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapan bir platform olarak maçı izleyicilere ulaştıracak. Platforma numaralı kanallar ve dijital abonelik sistemi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

HEARTS – RANGERS MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEME BİLGİLERİ

TRT Spor ise karşılaşmayı şifresiz olarak ekranlara getirecek. Kanal; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de canlı erişim mümkün.

HEARTS – RANGERS MAÇI HANGİ GÜN?

İskoçya Premier Lig mücadelesi 04 Mayıs 2026 Pazartesi günü oynanacak. Kritik karşılaşma, ligdeki sıralama açısından büyük önem taşıyor.

HEARTS – RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Hearts ile Rangers arasındaki mücadele saat 19:30’da başlayacak. Futbolseverler bu saatte ekran başında olacak.

HEARTS – RANGERS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu karşılaşmaya Edinburgh şehri ev sahipliği yapacak. Mücadele, Hearts’ın iç saha stadyumu olan Tynecastle Park’ta oynanacak.