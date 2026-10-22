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Hearts hangi ülkenin takımı, Hearts hangi ligde oynuyor?

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Hearts hangi ülkenin takımı, Hearts hangi ligde oynuyor?
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Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında karşılaşacağı rakip Hearts, bordo-mavili taraftarların merak ettiği takımlardan biri haline geldi. Türk futbolseverlerin pek aşina olmadığı kulüp hakkında “Hearts hangi ülkenin takımı?” ve “Hearts hangi ligde oynuyor?” soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Hearts, İskoçya’nın başkenti Edinburgh’un köklü futbol kulüplerinden biri ve İskoçya’nın en üst ligi Premiership’te mücadele ediyor. 19. yüzyıldan bu yana faaliyet gösteren kulüp, bugün Papara Park’ta Trabzonspor’un konuğu olacak. İşte Hearts hakkında merak edilenler.

HEARTS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Hearts, İskoçya’nın takımıdır. Kulüp, ülkenin başkenti Edinburgh’u temsil ediyor. Kulübün tam adı Heart of Midlothian Football Club; Hearts ise bu ismin yaygın olarak kullanılan kısaltması.

HEARTS HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Hearts, İskoçya’nın birinci futbol ligi olan Scottish Premiership’te mücadele ediyor. Kulüp, bu sezon Avrupa’da UEFA Konferans Ligi’nde ülkesini temsil ediyor.

HEARTS’IN TARİHİ

1874’te kurulan Hearts, İskoçya’nın en eski futbol kulüplerinden biri. Edinburgh’daki Tynecastle Park’ta iç saha maçlarını oynayan kulüp, şehir rakibi Hibernian ile Edinburgh derbisinde karşı karşıya geliyor.

HEARTS KONFERANS LİGİ’NDE NE DURUMDA?

Hearts, Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile 1-1 berabere kaldı ve ilk haftayı 1 puanla 20. sırada tamamladı. Trabzonspor ise ilk maçında KuPS Kuopio’yu deplasmanda 4-2 yenmişti.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45’te Trabzon’daki Papara Park’ta başlayacak. Karşılaşma TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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