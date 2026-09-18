Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hazal Filiz Küçükköse, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Oyuncunun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Hazal Filiz Küçükköse kimdir, ne iş yapıyor? Hazal Filiz Küçükköse kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde oynadı? Detaylar...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Hazal Filiz Küçükköse, 9 Şubat 1988 doğumlu Mersinli oyuncudur. Lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Küçükköse, yükseköğrenimine Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde başladı. Üçüncü sınıfa kadar biyoloji eğitimi aldıktan sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde eğitimine devam etti.

Oyunculuk kariyerindeki ilk televizyon deneyimini 2009 yılında Deniz Yıldızı dizisiyle yaşayan Küçükköse, daha sonraki yıllarda farklı televizyon yapımlarında izleyici karşısına çıktı.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE NE İŞ YAPIYOR?

Hazal Filiz Küçükköse oyuncudur. Televizyon kariyerine 2009 yılında Deniz Yıldızı dizisiyle başlayan Küçükköse, sonraki yıllarda Beni Affet, Kalbim Seni Seçti, Uçurum, Ustura Kemal, Günahkar, Kara Sevda, Rüya, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Zemheri, Bir Peri Masalı ve Üvey Anne gibi yapımlarda rol aldı. Ayrıca 2023 yapımı Kötü Adamın 10 Günü filminde de yer aldı.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KAÇ YAŞINDA?

Hazal Filiz Küçükköse, 9 Şubat 1988 tarihinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Oyuncu Mersin doğumludur.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE NERELİ?

Hazal Filiz Küçükköse, Mersin doğumludur. 9 Şubat 1988 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen oyuncu, lise eğitimini ise Ankara’da tamamladı.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE EVLİ Mİ?

Hazal Filiz Küçükköse, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Tuan Tunalı ile evlendi. Çift, 2018 yılında boşandı. Bu nedenle Küçükköse'nin söz konusu evliliği sona ermiştir.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Hazal Filiz Küçükköse'nin televizyon kariyerinde Deniz Yıldızı, Beni Affet, Kalbim Seni Seçti, Uçurum, Ustura Kemal, Günahkar, Kara Sevda, Rüya, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Zemheri, Bir Peri Masalı ve Üvey Anne yer alıyor.

Oyuncunun öne çıkan rollerinden biri, 2015-2017 yılları arasında yayımlanan Kara Sevda dizisindeki Zeynep Soydere karakteri oldu. Küçükköse daha sonra Rüya dizisinde Elif Ardalı, Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde Melike ve Zemheri dizisinde Berrak karakterlerini canlandırdı.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE'NİN OYNADIĞI YAPIMLAR

Deniz Yıldızı

Beni Affet

Kalbim Seni Seçti

Uçurum

Ustura Kemal

Günahkar

Kara Sevda

Rüya

Mehmed: Bir Cihan Fatihi

Zemheri

Bir Peri Masalı

Üvey Anne

Küçükköse ayrıca 2023 yapımı Kötü Adamın 10 Günü filminde de rol aldı.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Hazal Filiz Küçükköse, 18 Eylül 2026 tarihinde ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Güncel haberlerde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.