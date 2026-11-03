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Haysiyet neden yok, 3 Kasım Salı bugün Haysiyet yok mu, bitti mi, Haysiyet yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Galatasaray maçından sonra yayınlanacak m

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Haysiyet neden yok, 3 Kasım Salı bugün Haysiyet yok mu, bitti mi, Haysiyet yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Galatasaray maçından sonra yayınlanacak m
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Haysiyet, bu akşam izleyicilerin en çok merak ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Her hafta salı akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, bugün Haysiyet'in yayınlanıp yayınlanmayacağını ve dizinin neden ekranda olmadığını araştırıyor.

Kanal D'nin paylaştığı yayın akışına göre Haysiyet'in yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü yayınlanacak. Yeni bölümün yayınlanmamasının ardında ise bu akşam oynanacak Galatasaray - Stuttgart maçının olduğu öne sürülüyor. İşte Haysiyet'in bu akşamki yayın durumu, yeni bölüm tarihi ve Kanal D'nin 3 Kasım yayın akışı.

HAYSİYET BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Haysiyet'in yeni bölümü bugün ekrana gelmeyecek. Kanal D'nin yayın akışına göre 3 Kasım 2026 Salı akşamı saat 20.00'de dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.

HAYSİYET NEDEN YOK, NEDEN YAYINLANMADI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Galatasaray - Stuttgart maçı nedeniyle pek çok dizinin yeni bölümüne ara verilecek. Kanalların, büyük maçların ve özel günlerin olduğu akşamlarda yeterli reklam geliri elde edemediği için dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldığı iddia ediliyor. Bu kapsamda Haysiyet'in yeni bölümü de bu akşam yayınlanmayacak.

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, bu akşam saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak ve TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

HAYSİYET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Haysiyet'in yeni bölümünün yayın tarihine ilişkin Kanal D'den resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümünün 10 Kasım 2026 Salı akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor. Yeni bölümün fragmanının ise önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI 3 KASIM 2026

Kanal D'nin 3 Kasım 2026 Salı günü yayın akışı şöyle:

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Haysiyet (Tekrar)

23.15 Canım Oğlum

01.45 Canım Oğlum

03.45 Gelinim Mutfakta

05.45 Üç Kız Kardeş

HAYSİYET HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Haysiyet, her hafta salı akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bölümleri, yayının ardından Kanal D'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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