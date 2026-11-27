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Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet dizisi için final kararı alındı. Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk'ün başrollerini paylaştığı yapımın 13. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacağı bildirildi. Final kararının ardından dizinin yayın günü de değişirken izleyiciler, Haysiyet'in bitip bitmediğini ve son bölümün ne zaman ekrana geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Haysiyet final mi yapacak, bitti mi? Haysiyet neden final yapıyor, son bölüm ne zaman? İşte detaylar...

HAYSİYET DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kanal D'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan Haysiyet için final kararı alındı. Dizi, 13. bölümüyle ekranlara veda edecek. 8 Eylül 2026 tarihinde yayın hayatına başlayan yapım, böylece ilk sezonunda sona erecek.

Haysiyet henüz final yapmadı. Dizinin 11. bölümü 24 Kasım 2026'da yayınlandı. Mevcut yayın takvimine göre izleyiciler, 12. ve 13. bölümleri izleyecek.

HAYSİYET DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Haysiyet'in final kararının arkasında televizyon sektöründeki ekonomik koşulların etkili olduğu bildirildi. Reklam gelirlerindeki düşüş ve yükselen yapım maliyetleri, final kararının gerekçeleri arasında gösterildi. Yapım şirketinin maliyetleri azaltmak amacıyla oyuncu ücretlerinde indirim talep ettiği de basına yansıyan bilgiler arasında yer aldı. Ancak final kararına ilişkin yapım şirketi veya kanaldan ayrıntılı bir resmî gerekçe açıklaması paylaşılmadı.

Dizinin oyuncularından Emin Günenç de final kararına tepki gösterdi. Günenç, reklam gelirleri nedeniyle dizinin sona erdirildiğini belirterek yapımın reyting performansına dikkat çekti ve kararın kendileri açısından anlaşılır olmadığını ifade etti.

HAYSİYET DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Haysiyet dizisinin 13. bölümüyle final yapması planlanıyor. Yayın takvimindeki değişikliğin ardından dizinin 12. bölümünün 3 Aralık 2026 Perşembe, final bölümünün ise 10 Aralık 2026 Perşembe günü ekrana gelmesi bekleniyor.

HAYSİYET DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Süreç Film imzalı Haysiyet dizisinin başrollerinde Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca şu isimler bulunuyor:

- Nergis Öztürk

- Ayça Varlıer

- Gökberk Yıldırım

- Elifcan Ongurlar

- Nizam Namidar

- Orkuncan İzan

- Aybüke Yılmaz

- Burak Çelik

- Asır Gündoğdu

- Emin Günenç

Dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken senaryosunu Leyla Uslu Oter kaleme alıyor.