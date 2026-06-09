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Haydar Enes Çetinkaya kimdir? Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Haydar Enes Çetinkaya kaç yaşında, nereli?

Haydar Enes Çetinkaya kimdir? Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Haydar Enes Çetinkaya kaç yaşında, nereli?
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Haydar Enes Çetinkaya, Türkiye’de özellikle son yıllarda kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda adı geçen bir avukattır. Uzun yıllardır avukatlık mesleğini sürdüren Çetinkaya, ağırlıklı olarak bilişim hukuku alanında çalışmalar yapmaktadır. Peki, Haydar Enes Çetinkaya kimdir? Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Haydar Enes Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Detayalar...

Son dönemde kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden biri haline gelen avukat Haydar Enes Çetinkaya, özellikle Dilan ve Engin Polat soruşturmalarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. 2017 yılından bu yana avukatlık yapan ve bilişim hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınan Haydar Enes Çetinkaya kimdir? Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Haydar Enes Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Peki, Haydar Enes Çetinkaya kimdir? Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Haydar Enes Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

DİLAN VE ENGİN POLAT'IN AVUKATI HAYDAR ENES ÇETİNKAYA KİMDİR?

Haydar Enes Çetinkaya, 2017 yılından bu yana avukatlık mesleğini icra eden ve özellikle bilişim hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir hukukçudur. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Çetinkaya, mezuniyetinin ardından avukatlık kariyerine başlamış ve Türkiye’de farklı hukuk alanlarında davalarda görev almıştır.

Mesleki kariyerinde özellikle dijital suçlar, internet hukuku ve bilişim kaynaklı davalar üzerine yoğunlaşan Çetinkaya, bu yönüyle kamuoyunda “bilişim hukuku uzmanı avukat” olarak da anılmaktadır.

İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak görev yapan Çetinkaya, aynı zamanda farklı dönemlerde Uşak Barosu bünyesinde de faaliyet göstermiştir. Burada özellikle hayvan hakları komisyonlarında aktif rol alarak sosyal sorumluluk alanında da çalışmalar yürütmüştür.

Kamuoyunun dikkatini çekmesini sağlayan en önemli süreçlerden biri ise Dilan Polat ve Engin Polat gibi tanınmış isimlerin avukatlığını üstlenmesi olmuştur. Bu süreçte medya görünürlüğü artmış, çeşitli televizyon programları ve haber içeriklerinde adı sıkça yer almıştır.

Ayrıca Çetinkaya’nın edebi yönü de bulunmaktadır. “Moskova Gazinosu” adlı bir kitabın yazarı olduğu bilinmektedir. Bu yönüyle sadece hukuk alanında değil, kültürel üretim tarafında da yer aldığı görülmektedir.

HAYDAR ENES ÇETİNKAYA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Haydar Enes Çetinkaya’nın yaşı ve memleketi hakkında kamuoyuna açıklanmış veya resmi kaynaklarda doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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