Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı kimdir, Mustafa Yazıcı ne iş yapıyor, mesleği ne?

Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı, gündemdeki gelişmelerin ardından yakından takip edilen isimlerden biri haline geldi. "Mustafa Yazıcı kimdir, ne iş yapıyor?" sorusu sosyal medyada ve internette en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Mustafa Yazıcı'nın mesleği, iş hayatı ve özel yaşamına dair merak edilenler haberimizin devamında…

MUSTAFA YAZICI KİMDİR?

Mustafa Yazıcı, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğludur. Siyasi kimliğiyle uzun yıllardır Türkiye gündeminde yer alan bir ailenin ferdi olan Mustafa Yazıcı, babasının aksine siyasetle değil, daha çok iş dünyasıyla ilgili haberlerle kamuoyunun dikkatini çekti.

Kamuya açık resmî kaynaklarda Mustafa Yazıcı'nın doğum tarihi, eğitim hayatı ve ayrıntılı özgeçmişine dair kapsamlı bir biyografi bulunmuyor. Bu nedenle Mustafa Yazıcı'nın kaç yaşında olduğu ve hangi okullardan mezun olduğu gibi bilgiler netlik kazanmış değil.

MUSTAFA YAZICI NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?

Mustafa Yazıcı'nın mesleğine ilişkin resmî bir özgeçmiş kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak adı, geçmişte iş dünyası ve finans sektörüyle ilgili bazı haberlerde yer aldı. Bu yönüyle Mustafa Yazıcı, kamuoyunda daha çok iş ve finans çevreleriyle bağlantılı bir isim olarak biliniyor.

MUSTAFA YAZICI EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Mustafa Yazıcı'ya dair kamuya açık en eski bilgilerden biri, 2012 yılındaki evliliğine ilişkin. Ticaret Bakanlığı ve Anadolu Ajansı'nın o döneme ait haberlerine göre Mustafa Yazıcı, iş insanı Mehmet Cevheri'nin kızı Mina Cevheri ile 2012 yılında dünyaevine girdi.

NİKÂHA ÜST DÜZEY İSİMLER KATILDI

Mustafa Yazıcı ile Mina Cevheri'nin nikâh törenine, dönemin üst düzey devlet yöneticileri de katıldı. Siyaset ve iş dünyasından pek çok ismin yer aldığı tören, o dönemde basında geniş yer bulmuştu.

HAYATİ YAZICI KİMDİR?

Mustafa Yazıcı'nın babası Hayati Yazıcı, Türk siyasetinin tanınan isimlerinden biri. AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Yazıcı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevini üstlendi. Hâlihazırda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hayati Yazıcı, partinin siyasi ve hukuki işlerinden sorumlu isimler arasında bulunuyor.