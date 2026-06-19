Hayati Dokuroğlu kimdir, Tire Beldiye Başkanı Hayati Dokuroğlu hangi partili?

Hayati Okuroğlu, İzmir’in Tire ilçesinde belediye başkanı olarak görev yapan yerel siyasetçiler arasında yer almaktadır. 2024 yerel seçimleri sonrası gündeme gelen Okuroğlu, belediye başkanlığı süreci ve yerel yönetim çalışmalarıyla kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

TİRE BELDİYE BAŞKANI HAYATİ DOKUROĞLU HANGİ PARTİLİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç kararlarına tepki olarak istifa etmesinin ardından kentten bir istifa haberi daha geldi. Tire Belediye Başkanı Hayati Dokuroğlu da CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

HAYATİ DOKUROĞLU KİMDİR?

22 Ağustos 1985 tarihinde Tire'de dünyaya gelen Hayati Okuroğlu, ilk ve orta öğrenimini Tire'de tamamladıktan sonra, Dumlupınar Üniversitesi İthalat - İhracat, Anadolu Üniversitesi İşletme, Ege Üniversitesi İktisat, Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümlerinde eğitim aldı ve şu anda da İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisidir.

Lisans eğitimi sürecinde mali müşavirlik mesleki stajını tamamlamak üzere iş hayatına atılan Okuroğlu, merkezi Tire'de bulunan Okuroğlu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Limited Şirketi'nin kurucusudur.

Mesleki alandaki bilgi ve tecrübelerini gençlere aktarmak amacıyla Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak mesleki alanında eğitim vermektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi Tire Gençlik Kolları'nda başlayan siyasi hayatı, gençlik kolları başkanlığı, parti okulu eğitmenliği, ilçe başkan yardımcılığı, Millet İttifakı (İYİ PARTİ) seçim koordinasyon ve İlçe başkanlığı gibi görevlerle devam etmiştir.

31 Mart 2024 seçimlerinde belediye başkan adayı olan Hayati Okuroğlu, seçimi kazanarak 5 Nisan 2024'te mazbatasını almış ve Tire Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır.