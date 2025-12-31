Hatay'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! 31 Aralık bugün Hatay'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi, okul var mı?

Hatay'da 31 Aralık günü için eğitime ara verilmesi kararı, ilçe kaymakamlıklarının değerlendirmeleri doğrultusunda alındı. Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliğini öncelikli hale getirdi. Peki, Hatay'da okullar tatil mi? 31 Aralık bugün Hatay'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi, okul var mı? Detaylar haberimizde.

31 ARALIK BUGÜN HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Alınan resmi karara göre bugün Antakya, Defne, Belen, İskenderun, Samandağ, Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü, Hassa ve Arsuz ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildi.

Kamu Çalışanları İçin İdari İzin

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda yalnızca öğrenciler değil, kamu çalışanlarıyla ilgili de önemli bir detay paylaşıldı. Buna göre:

Hamile personel

Engelli kamu görevlileri

Kronik hastalığı bulunan çalışanlar

31 Aralık günü idari izinli sayılacak. Bu uygulama, olası sağlık ve ulaşım risklerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Son dakika gelişmeleri, Hatay'da kar yağışının özellikle yüksek kesimler ve ilçeler arası bağlantı yollarında etkisini artırdığını gösteriyor. Yetkililer, sabah saatlerinden itibaren ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti.

Kararın Dayandığı Gerekçeler

Kaymakamlıkların ortak açıklamalarında şu unsurlar öne çıktı:

Yoğun ve aralıksız kar yağışı

Gece saatlerinde artan buzlanma riski

Taşımalı eğitim gören öğrencilerin güvenliği

İlçeler arası yollarda oluşabilecek kapanmalar

Bu faktörler doğrultusunda, eğitime ara verilmesi kararı önleyici ve koruyucu bir tedbir olarak hayata geçirildi.

31 ARALIK HATAY HAVA DURUMU

31 Aralık Hatay hava durumu, alınan tatil kararlarının temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde kış şartları gün boyu etkisini sürdürüyor.

Güncel Meteorolojik Beklentiler

İl merkezleri ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı

Sahil ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur

Gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma

Yer yer kuvvetli rüzgâr ve görüş mesafesinde azalma