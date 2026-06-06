Hasan Can Kaya evlendi mi, ne zaman evlendi? Hasan Can Kaya kiminle evlendi?

“Konuşanlar” programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya’nın evlilik haberi gündem oldu. Ünlü komedyenin kiminle evlendiği ve nikahın ne zaman gerçekleştiği merak edilirken, sosyal medyada paylaşılan kareler dikkat çekti. Hasan Can Kaya evlendi mi, ne zaman evlendi ve eşi kim? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

HASAN CAN KAYA EVLENDİ Mİ?

Evet. Komedyen Hasan Can Kaya, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duygu Karabaş ile evlendi. Çiftin evliliği sosyal medyada paylaşılan nikah fotoğraflarıyla duyuruldu ve kısa sürede büyük ilgi gördü.

HASAN CAN KAYA NE ZAMAN EVLENDİ?

Hasan Can Kaya’nın evliliği 06.06.2026 tarihinde gerçekleşti. Nikah töreninin ABD’de kıyıldığı ve çiftin bu özel anı sosyal medya üzerinden paylaştığı belirtildi.

HASAN CAN KAYA KİMİNLE EVLENDİ?

Hasan Can Kaya, Duygu Karabaş ile evlendi. Çiftin uzun süredir birlikte olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzak sürdürdükleri biliniyordu. Nikah sonrası paylaşılan kareler yoğun ilgi gördü.

OLAY NEDİR?

“Konuşanlar” programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, uzun süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile ABD’de dünyaevine girdi. Nikahın ABD’de, Kaya’nın dil eğitimi için bulunduğu süreçte gerçekleştiği öğrenildi. Evlilik haberi sanatçının sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurulurken, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.