Hasan Atahan kimdir? Üsteğmen Hasan Atahan neden öldü?

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen şüpheli ölüm olayı, güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan 26 yaşındaki üsteğmen Hasan Atahan’dan bir süredir haber alınamaması üzerine başlatılan süreç, evinde cansız bedenine ulaşılmasıyla sonuçlandı. Peki, Hasan Atahan kimdir? Üsteğmen Hasan Atahan neden öldü? Detaylar haberimizde.

HASAN ATAHAN KİMDİR?

Hasan Atahan, 26 yaşında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde üsteğmen rütbesiyle görev yapan bir askeri personeldi. Görev yeri olarak İstanbul Beykoz Riva’daki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda aktif olarak çalıştığı öğrenildi.

Resmi kaynaklara yansıyan bilgilere göre Atahan’ın bilinen herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyordu. İstanbul Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde bir evde yaşadığı, söz konusu konutta bir ev arkadaşıyla birlikte kaldığı ancak olayın gerçekleştiği sırada evde yalnız olduğu tespit edildi.

ÜSTEĞMEN HASAN ATAHAN NEDEN ÖLDÜ?

Olay, Kağıthane ilçesine bağlı Ortabayır Mahallesi’nde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Atahan’dan bir süredir haber alamayan kız arkadaşı Azra L., Atahan’ın kuzeni Hasan K. ile birlikte yaşadığı adrese gitti.

Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girildi. Eve girildiğinde, Hasan Atahan koridorda sırtüstü hareketsiz şekilde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Atahan’ın silahla başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde herhangi bir intihar notuna rastlanmadığı kaydedildi.

İfadesine başvurulan Azra L., Atahan’ın son dönemde “yaşamaktan sıkıldım” şeklinde ifadeler kullandığını öne sürdü. Kuzeni Hasan K.’nın ise Atahan’ın Gaziantep’te yaşayan annesinin kendisine ulaşamaması ve çevrim içi terapi görüşmesine katılmaması üzerine endişelenerek adrese gittiklerini ifade ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Hasan Atahan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili resmi inceleme süreci devam ediyor.

