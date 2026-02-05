Haberler

Harda Kaçmaz kimdir, Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz neden öldü?

Güncelleme:
Kocaelispor, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada tribünden düşerek yaralanan taraftar Harda Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralanma sonrası hastaneye kaldırılan Kaçmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde Kocaeli spor, Beşiktaş'ı ağırladı. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maç sırasında tribünlerden düşen bir taraftar, yaşanan kazanın ardından yaşamını yitirdi.

KOCAELİSPOR TARAFTARI HARDA KAÇMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Bu akşam oynanan Kocaeli Spor – Beşiktaş maçında talihsiz bir kaza yaşandı. Tribünden düşerek ağır yaralanan taraftar Harda Kaçmaz, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

KOCAELİSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kocaeli Spor, resmi açıklamasında "Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taraftarımız Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Harda…" ifadelerine yer verdi.

BEŞİKTAŞ CAMİASINDAN ÜZGÜN MESAJ

Beşiktaş Kulübü de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Harda Kaçmaz'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Kulüp, "Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, tüm Kocaeli Spor ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz" mesajını paylaştı.

TRİBÜNLERDE GÜVENLİK ÖNEMİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Yaşanan bu üzücü olay, tribünlerde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha hatırlattı. Taraftarların güvenliğini sağlamak, spor camiasının öncelikli sorumlulukları arasında yer alıyor.

500

