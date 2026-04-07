Hapoel Tel Aviv Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Hapoel Tel Aviv Fenerbahçe BEKO nereden CANLI izlenir?

Basketbol Avrupa Ligi’nde heyecan dorukta! Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Hapoel Tel Aviv ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Play-off yolunda büyük önem taşıyan bu zorlu randevu öncesinde voleybol ve basketbol tutkunları, "Hapoel Tel Aviv - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.

EuroLeague sahnesinde haftanın en kritik eşleşmelerinden biri olan Hapoel Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. Basketbolseverler arama motorlarında yoğun bir şekilde "Fenerbahçe maçı nereden CANLI izlenir?" sorgulamasını yaparken, mücadelenin şifresiz yayın bilgileri de taraftarların odağında yer alıyor. Temsilcimizin Tel Aviv deplasmanındaki bu zorlu sınavını anlık olarak takip etmek ve heyecana ortak olmak isteyenler için hazırladığımız kapsamlı yayın rehberi ve maç linki detayları haberimizde!

HAPOEL TEL AVİV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği bu dev müsabaka, 7 Nisan 2026 Salı günü (bugün) oynanacak. Tel Aviv’deki Drive in Arena Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın hava atışı saat 19:00’da gerçekleşecek. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa arenasındaki bu kritik sınavı, grubun üst sıralarını yakından ilgilendiriyor.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALLARDA CANLI YAYINLANACAK?

Temsilcimizin galibiyet mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar için pek çok izleme alternatifi bulunuyor. Hapoel Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı, Türkiye sınırları içerisinde S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Azerbaycan kanalı Idman TV de bu büyük heyecanı şifreli ve şifresiz seçeneklerle sporseverlere ulaştıracak.

MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi televizyondan takip edecekler için kanal numaraları ve platform bilgileri şu şekilde netleşti:

• S Sport: Tivibu 73. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal ve Türksat uydusu üzerinden erişilebilir.

• S Sport Plus: İnternet üzerinden dijital abonelikle canlı izlenebilir.

EUROLEAGUE'DE KRİTİK GECE: TEMSİLCİMİZ GALİBİYET PEŞİNDE

Fenerbahçe Beko, zorlu Tel Aviv deplasmanından zaferle dönerek Avrupa yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte sosyal medyada "bedava canlı maç izle" ve "şifresiz yayın" aramaları hız kazandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının bu zorlu virajı kayıpsız dönmesini bekliyor. Tüm dünyanın gözünün üzerinde olacağı bu heyecan dolu 40 dakikayı kaçırmamak için saatlerinizi 19:00'a ayarlamayı unutmayın!

Osman DEMİR
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

İmzayı attı! Dosta güven düşmana korku salan görüntü

İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında

Şifreler çözülüyor: Konsolosluğa saldıran teröristler bu ilden gelmiş
Aydın’da eski belediye başkanı silahlı saldırıdan tutuklandı

Eski belediye başkanı tutuklandı! İddia çok vahim

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum

Kalleş saldırıya ilk yorum

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Aydın’da eski belediye başkanı silahlı saldırıdan tutuklandı

Eski belediye başkanı tutuklandı! İddia çok vahim

Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar