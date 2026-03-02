Haberler

Hangisi, Nahl suresinin "O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor" şeklinde biten 90. ayetinde direkt olarak emredilenlerden değildir?

Hangisi, Nahl suresinin 'O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor' şeklinde biten 90. ayetinde direkt olarak emredilenlerden değildir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen seyirciler, hem yarışmacının ne yanıt vereceğini merakla bekliyor hem de doğru cevaba ulaşmak için araştırma yapıyor.Hangisi, Nahl suresinin "O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor" şeklinde biten 90. ayetinde direkt olarak emredilenlerden değildir?

Yeni bölümdeki sorular, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmacının tercih edeceği cevabı heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da doğru cevaba ulaşmak için çeşitli kaynaklara başvuruyor. Program, sadece yarışmacılar için değil, izleyiciler için de eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Seyirciler, kendilerini yarışmacı gibi hissederek sorulara yanıt aramaya koyuluyor. Hangisi, Nahl suresinin "O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor" şeklinde biten 90. ayetinde direkt olarak emredilenlerden değildir?

HANGİSİ, NAHL SURESİNİN "O, DÜŞÜNÜP TUTASINIZ DİYE SİZE ÖĞÜT VERİYOR" ŞEKLİNDE BİTEN 90. AYETİNDE DİREKT OLARAK EMREDİLENLERDEN DEĞİLDİR?

A: Alçak gönüllü olmak

B: Adaletli davranmak

C: İyilik yapmak

D: Akrabaya yardım etmek

Cevap : A

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, son geçtiği baraj sorusunun ödülünü kazanıyor. Aynı şekilde, yarışmacı istediği an çekilme kararı alırsa, en son doğru cevapladığı sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor.

Bu benzersiz formülüyle Kim Milyoner Olmak İster, hem heyecanı hem de büyük ödülleri sevenler için kaçırılmaz bir deneyim sunuyor!

Osman DEMİR
