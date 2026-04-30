Hangisi, Kahramanmaraş yöresine özgü, coğrafi işaretli "Tirşik Çorbası"nın halk arasında bilinen diğer adıdır?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Sorunun cevabını merak eden vatandaşlar, yalnızca yarışmacının ne yanıt vereceğini değil, aynı zamanda doğru yanıtı da araştırıyor. Eğlenerek öğrenme olanağı sunan yarışmada, seyirciler adeta ekran başında yarışmacı gibi düşünüp cevaplamaya çalışıyor. Peki, Hangisi, Kahramanmaraş yöresine özgü, coğrafi işaretli "Tirşik Çorbası"nın halk arasında bilinen diğer adıdır?

A: Bandırın Aşçıyı

B: Andırın Doktoru

C: Kaldırın Mühendisi

D: Daldırın Ustayı

Cevap: Andırın Doktoru
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru 5.000 ?,

• 7. soru ise 50.000 ? değerinde.

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödüle ulaşmak için strateji, bilgi ve soğukkanlılık gerektiren bu yarışma, izleyenlere de unutulmaz anlar yaşatıyor!

Osman DEMİR
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Tartıştığı adama 'hakim/savcı' kartını gösterdi! Başsavcılıktan açıklama var

Hakim/savcı kartını gösterip üste çıktı, yalanı kısa sürede anlaşıldı
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası

Bahis oynamanın bedelini ödemeye devam ediyor! Rekor ceza yedi
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
İran: Yüzde 40'ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir

Çözümü buldular! İran, ABD ablukasını böyle kıracak
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan 'öpücük' savunması

Katil zanlısından hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
ABD–Venezuela arasında 7 yıl sonra uçuşlar yeniden başladı

7 yıldan sonra bir ilk: İki ülke arasında hava köprüsü yeniden açıldı