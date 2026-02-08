"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik." Hangisi İzmir'in sembollerinden olan Tarihi Asansör'ün inşası tamamlandığı yıl yaşanmıştır?

HANGİSİ İZMİR'İN SEMBOLLERİNDEN OLAN TARİHİ ASANSÖR'ÜN İNŞASI TAMAMLANDIĞI YIL YAŞANMIŞTIR?

A. Atatürk'ün doğumu

B. Fenerbahçe'nin kuruluşu

C. 2. Dünya Savaşı'nın bitişi

D. 12 Eylül Darbesi

Cevap : B