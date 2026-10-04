Haberler

Hangisi hem bir ağaca hem o ağacın meyvesinin çekirdeğine hem o çekirdeğin öğütülmesiyle elde edilen toza hem de o tozun su veya süte katılmasıyla yap

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hangisi hem bir ağaca hem o ağacın meyvesinin çekirdeğine hem o çekirdeğin öğütülmesiyle elde edilen toza hem de o tozun su veya süte katılmasıyla yap
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Yarışmadaki her bir soru, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Hangisi hem bir ağaca hem o ağacın meyvesinin çekirdeğine hem o çekirdeğin öğütülmesiyle elde edilen toza hem de o tozun su veya süte katılmasıyla yapılan içeceğe verilen bir addır

Yeni bölümde yöneltilen sorular, izleyenlerde adeta bir rekabet duygusu uyandırıyor. Yarışmacının cevabı kadar doğru cevabın ne olduğunu öğrenme arzusu da merak duygusunu artırıyor. Program, eğlenceli yapısıyla sadece bilgi yarışması olmanın ötesine geçiyor; izleyiciler kendilerini yarışmacıların yerine koyarak her soruda düşünmeye başlıyor. Peki, Hangisi hem bir ağaca hem o ağacın meyvesinin çekirdeğine hem o çekirdeğin öğütülmesiyle elde edilen toza hem de o tozun su veya süte katılmasıyla yapılan içeceğe verilen bir addır

HANGİSİ HEM BİR AĞACA HEM O AĞACIN MEYVESİNİN ÇEKİRDEĞİNE HEM O ÇEKİRDEĞİN ÖĞÜTÜLMESİYLE ELDE EDİLEN TOZA HEM DE O TOZUN SU VEYA SÜTE KATILMASIYLA YAPILAN İÇECEĞE VERİLEN BİR ADDIR?

A: Tarçın

B: Zencefil

C: Nane

D: Kakao

Cevap: 


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en çok ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarındaki heyecanını sürdürüyor. Yarışmada, zorluk seviyesi giderek artan 13 soru bulunuyor. Tüm soruları doğru cevaplayarak 13. soruyu bilen yarışmacı, 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları yer alıyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, yarışmacı en son geçilen baraj ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilme hakkına sahip; bu durumda en son doğru bildiği sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor.

Bu dinamik ve heyecan dolu format, izleyicilere hem bilgi hem de stratejiyi bir arada kullanma fırsatı sunuyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor

Tarih verildi, tabelada rakam sert değişecek
1022 oyla kabul edildi! İngiliz partisinden ses getiren İsrail kararı

İngiltere'de ses getiren İsrail kararı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi! O anı vatandaş kaydetti

Bakanın yaptığı hareket olay oldu! Vatandaş direkt kamerasını açtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90'ların yıldızı Bendeniz'i bir de şimdi görün! Yıllar onu çok değiştirdi

90'lara sesiyle damga vuran Bendeniz'i bir de şimdi görün!

Milli takımı bıraktı mı? Galatasaray'ın yıldızı için yeni açıklama

Galatasaray'ın yıldızı milli takımı mı bıraktı? Açıklama geldi
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si eridi! Güven Hokna bambaşka biri oldu

Usta oyuncunun son hali şaşkına çevirdi
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi

Adana'da 17 dakika arayla iki deprem
Sağlık Bakanlığı'na cihaz kiralama vaadiyle dolandırıcılık iddiası! Şüphelinin 831 milyon liralık işlem hacmi çıktı

Bakanlığa cihaz kiralama vaadi! 831 milyonluk para trafiği çıktı
KPSS sınavına 1 dakika geç kaldı, içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi! Okuldan yaka paça atıldı

Sınava 1 dakika geç kaldı, içeri alınmayınca sinir krizi geçirdi
Fon soruşturmasında savcılık yazısının detayları ortaya çıktı! 4 ayrı soruşturmada 6 fon mercekte

Başsavcılık yazısının detayları ortaya çıktı! Suç duyurusu tarihi 2024