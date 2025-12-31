Hangisi, 'Baba'nın çekimleri sırasında Coppola'nın bir sahne için Al Pacino'dan İtalyan figüranlarla sohbet edip vals yapıp arabaya binip arabayı ...

Yarışmanın yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicide büyük bir ilgi ve merak oluşturuyor. Katılımcının vereceği cevap seyirciler tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, aynı anda birçok kişi doğru yanıtı bulabilmek için araştırmalara yöneliyor. DHangisi, "Baba"nın çekimleri sırasında Coppola'nın bir sahne için Al Pacino'dan İtalyan figüranlarla sohbet edip vals yapıp arabaya binip arabayı sürmesini istediğinde Pacino'dan aldığı bir cevap değildir?

HANGİSİ, "BABA"NIN ÇEKİMLERİ SIRASINDA COPPOLA'NIN BİR SAHNE İÇİN AL PACİNO'DAN İTALYAN FİGÜRANLARLA SOHBET EDİP VALS YAPIP ARABAYA BİNİP ARABAYI SÜRMESİNİ İSTEDİĞİNDE PACİNO'DAN ALDIĞI BİR CEVAP DEĞİLDİR?

A) İtalyanca bilmiyorum

B) Vals yapmayı bilmiyorum

C) Araba sürmeyi bilmiyorum

D) Beni niye seçtin, bilmiyorum

Cevap : D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, son soruyu doğru bilen yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru: 50.000 ₺ (baraj sorusu)

• 13. soru: 5.000.000 ₺ (final sorusu)

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödülü kazanmak için stratejik düşünmek ve genel kültür bilginizi konuşturmak gerekiyor! Siz de bu unutulmaz maceraya katılmaya hazır mısınız?