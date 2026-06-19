Hangi ünlülerin test sonucu pozitif çıktı? Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini, Ozan Doğulu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonrası ünlü isimlerin test sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini ve Ozan Doğulu’nun da bulunduğu bazı isimlerin sonuçları merak konusu olurken, “Hangi ünlülerin testi pozitif çıktı?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte sürece dair son gelişmeler...

HANGİ ÜNLÜLERİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testler sonucunda 8 kişinin sonucu pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimler arasında Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek yer aldı.

Aynı soruşturma kapsamında bazı ünlü isimlerin test sonuçlarının ise negatif çıktığı bildirildi. Listede yer alan Ayşe Hatun Önal, Beren Saat Doğulu, Kerimcan Durmaz ve diğer bazı isimlerin sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, geçtiğimiz hafta operasyon düzenleyerek haklarında yakalama kararı bulunan 24 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan isimler arasında sanatçı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu belirtilirken, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Beren Saat ve Kenan Doğulu gibi tanınmış isimler de yer aldı. Süreçte bazı şüpheliler tutuklanırken, bir kısmı ise serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamaları yöneltildi. Operasyon sırasında bazı adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ve içme aparatlarının ele geçirildiği iddia edildi.