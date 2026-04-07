Hangi ünlülerin test sonucu pozitif çıktı, hangi ünlüler gözaltına alındı? SON DAKİKA? Mustafa Ceceli, Melek Mosso, Simge, Bengü tutuklandı mı?

Son dakika magazin gündemini sarsan gelişmeler hız kesmiyor! Bir süredir sosyal medyada dolaşan iddialar, ünlü isimlerle ilgili şok soru işaretlerini beraberinde getirdi. Hangi tanınmış isimlerin test sonucu pozitif çıktı, kimler gözaltına alındı ve tutuklama iddiaları doğru mu? Mustafa Ceceli, Melek Mosso, Simge ve Bengü hakkında merak edilen tüm o kritik soruların yanıtları araştırılıyor. Gelişmeler haberimizde…

ÜNLÜLERE YÖNELİK OPERASYONDA SON DURUM NEDİR?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyonda gözaltına alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi. İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise serbest bırakıldı.

Son günlerde magazin gündeminde geniş yer bulan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni kararlar verildi.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Serbest bırakılan kişilerle ilgili adli kontrol uygulanıp uygulanmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan soruşturma kapsamında 3 kişinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. Şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından haklarında verilecek kararın netleşmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtirken, yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.