Hangi ülkenin bayrağı dünyanın en eski bayraklarından biri olarak kabul edilmiştir?

Hangi ülkenin bayrağı dünyanın en eski bayraklarından biri olarak kabul edilmiştir?
Güncelleme:
Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor. Hangi ülkenin bayrağı dünyanın en eski bayraklarından biri olarak kabul edilmiştir?

"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik." Hangi ülkenin bayrağı dünyanın en eski bayraklarından biri olarak kabul edilmiştir?

HANGİ ÜLKENİN BAYRAĞI DÜNYANIN EN ESKİ BAYRAKLARINDAN BİRİ OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR?

A: Danimarka

B: İsveç

C: Norveç

D: İngiltere

Cevap : A

Osman DEMİR
