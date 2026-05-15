Hangi illerde fırtına bekleniyor, hangi illerde uyarı yapıldı? SON DAKİKA! Bakanlık hangi illere fırtına uyarısı verdi?

Kuvvetli rüzgâr ve fırtına riskine karşı bazı bölgeler için alarm verilirken, vatandaşlar “fırtına hangi şehirleri etkileyecek?”, “hangi illerde tedbir alınmalı?” ve “hava durumu ne kadar sürecek?” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, hangi illerde fırtına bekleniyor, hangi illerde uyarı yapıldı? Bakanlık hangi illere fırtına uyarısı verdi?

Meteoroloji ve ilgili kurumlar tarafından yapılan son değerlendirmelerle birlikte birçok il için fırtına ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yapıldı. Vatandaşlar “hangi şehirlerde fırtına etkili olacak?”, “uyarı yapılan iller hangileri?” ve “hava durumu ne kadar sürecek?” sorularına yanıt ararken, gözler güncel açıklamalara çevrildi. İşte fırtına uyarısına ilişkin son bilgiler…

OLAY NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerinin ardından İçişleri Bakanlığı, Türkiye’nin birçok bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına alarmı verdi. Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’daki 12 il için yapılan uyarıda vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

HANGİ İLLER ETKİLENECEK?

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre kuvvetli yağış beklenen iller şöyle sıralandı:

DOĞU KARADENİZ

Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ

Osmaniye başta olmak üzere Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde şiddetli yağış etkili olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtına görülecek.

PEŞ PEŞE AFET UYARISI

İçişleri Bakanlığı, yağışlarla birlikte yaşanabilecek risklere karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada şu tehlikelere dikkat çekildi:

  • Ani sel ve su baskını
  • Yıldırım düşmesi
  • Yerel dolu yağışı
  • Kuvvetli rüzgar ve fırtına
  • Ulaşımda aksama riski

Bakanlık açıklamasında, “Vatandaşlarımızın olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin anlık uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sahra Arslan
