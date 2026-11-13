'Hangi hayvanın parmak izleri, görünüş olarak insanınkine şaşırtıcı derecede benzer?'

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Sorunun doğru cevabı "Koala" oldu. Koalaların parmak izleri, insan parmak izlerine o kadar benzer ki mikroskop altında bile ayırt etmek oldukça zor. İşte koalaların parmak izleri ve sorunun cevabına dair bilinenler.

"HANGİ HAYVANIN PARMAK İZLERİ, GÖRÜNÜŞ OLARAK İNSANINKİNE ŞAŞIRTICI DERECEDE BENZER?"

A) Koala

B) Panda

C) Rakun

D) Lemur

Doğru cevap: A) Koala

KOALALARIN PARMAK İZLERİ İNSANINKİNE BENZİYOR MU?

Evet, koalaların parmak izleri insan parmak izlerine şaşırtıcı derecede benziyor. Koalaların parmak uçlarında da insanlardaki gibi kıvrımlı çizgiler, halkalar ve kemerler bulunuyor. Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden araştırmacıların 1990'lı yıllarda yaptığı çalışmada, koala parmak izlerinin insan parmak izlerinden elektron mikroskobu altında bile kolayca ayırt edilemediği ortaya kondu. Bu durum, bir olay yerinde koala parmak izinin insan parmak iziyle karıştırılabileceği yönünde ilginç yorumlara da konu oldu.

KOALALARIN PARMAK İZİ NEDEN İNSANINKİNE BENZİYOR?

Koalalar ile insanlar arasında yakın bir akrabalık bağı bulunmuyor. Koalalar keseli memeliler grubunda yer alıyor, insanlar ise primatlar takımının üyesi. Bilim insanları, bu benzerliğin "yakınsak evrim" sonucu ortaya çıktığını düşünüyor. Yakınsak evrim, birbirinden farklı canlıların benzer ihtiyaçlar nedeniyle benzer özellikler geliştirmesi anlamına geliyor. Koalalar, okaliptüs ağaçlarına tırmanırken dalları sıkıca kavramak ve yaprakları tutmak için parmak izlerine ihtiyaç duyuyor. Parmak izleri, tutuşu güçlendirmeye ve dokunma hassasiyetini artırmaya yardımcı oluyor.

KOALA NEREDE YAŞAR?

Koala, yalnızca Avustralya'da yaşayan keseli bir memeli hayvan. Koalalar hayatlarının büyük bölümünü okaliptüs ağaçlarında geçiriyor ve neredeyse yalnızca okaliptüs yaprağıyla besleniyor. Günde 18 ile 22 saat arasında uyuyabilen koalalar, en çok uyuyan hayvanlar arasında yer alıyor.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Soruda yer alan diğer seçenekler de elleri ve pençeleriyle dikkat çeken hayvanlar:

Panda: Dev pandaların ön ayaklarında "sahte başparmak" olarak bilinen bir kemik çıkıntısı bulunuyor. Pandalar bu çıkıntı sayesinde bambu dallarını kavrayabiliyor. Ancak parmak izleri insanınkine benzemiyor.

Rakun: Rakunlar, oldukça hassas ve becerikli ön patileriyle tanınıyor. Yiyeceklerini patileriyle yoklayarak inceliyorlar. Ancak parmak izleri insan parmak iziyle karıştırılacak düzeyde değil.

Lemur: Madagaskar'da yaşayan lemurlar, insanlar gibi primatlar takımında yer alıyor. Lemurların da parmak uçlarında deri çizgileri bulunuyor. Ancak koalalar, insan parmak izine olan şaşırtıcı benzerlikleriyle bilinen hayvan olarak öne çıkıyor.