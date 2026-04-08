Hande Erçel’in test sonucu belli oldu mu, ne çıktı? Hande Erçel’in test sonucu pozitif mi, negatif mi?

Hande Erçel’in adı sosyal medyada ve magazin gündeminde tekrar gündeme geldi. Özellikle uyuşturucu testi sonucu merak konusu olurken, hayranlar ve takipçiler “Hande Erçel’in uyuşturucu testi pozitif mi, negatif mi?” sorusunu araştırıyor. Son dakika gelişmeleri ve açıklamalar haberimizde…

HANDE ERÇEL'İN TEST SONUCU BELLİ OLDU MU?

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ünlü oyuncu Hande Erçel’in Adli Tıp raporu sonucu belli oldu. Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen testlerde uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi. Ünlü isimlere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında yapılan adli incelemelerin sonucu belli oldu.

HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen testlerde Erçel’in uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi. Soruşturmanın diğer şüpheliler yönünden ise devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı ünlü isimler hakkında gözaltı ve ifade işlemleri uygulanmış, şüphelilerden kan ve saç örnekleri alınarak analiz yapılmıştı. Soruşturma kapsamında adı geçen Erçel de Türkiye’ye dönerek savcılığa ifade vermiş ve ardından adli testlere tabi tutulmuştu. Oyuncu, savcılık ifadesinde hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını belirterek hakkındaki iddiaları reddetmişti. Erçel, kamuoyunda yer alan haberler nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade etmişti.