Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya'nın serveti ne kadar, Forbes listesinde kaçıncı?

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Forbes'un 10 Ekim 2026 tarihli servet verilerine göre hazırlanan Orta Doğu'nun en zenginleri sıralamasında Türkiye'den 11 isim ve aile var. Bu isimlerin toplam serveti 53,2 milyar dolar. Türk listesinin başında Koç ya da Ülker değil, ABD'deki yoğurt şirketi Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya bulunuyor.

HAMDİ ULUKAYA'NIN SERVETİ NE KADAR?

Hamdi Ulukaya'nın serveti, Forbes verilerine göre 10,7 milyar dolar. Bu rakamla Orta Doğu genelinde beşinci sırada yer aldı. Listede onu 7,4 milyar dolarla 11'inci sıradaki Koç ailesi ve 6,9 milyar dolarla 16'ncı sıradaki Şahenk ailesi izledi. Murat Ülker 5,1 milyar dolarla 26'ncı oldu.

HAMDİ ULUKAYA TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ Mİ?

Hamdi Ulukaya, Ekim 2025'ten bu yana Forbes'a göre Türkiye'nin en zengin ismi. Chobani'nin piyasa değerinin 20 milyar dolara çıkması, Ulukaya'nın servetini Forbes hesabıyla 13,5 milyar dolara taşıdı ve Murat Ülker ikinci sıraya geriledi. Yeni Orta Doğu listesinde de Türk isimler arasında birinci sırada.

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, ABD merkezli yoğurt üreticisi Chobani'nin kurucusu ve sahibi olan Türk iş insanı. 1972'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu, 1994'te ABD'ye gitti. Orada önce İngilizce öğrendi, sonra Albany'deki New York Eyalet Üniversitesi'nde işletme dersleri aldı.

Ulukaya 2015'te mültecilere destek için Tent adlı kuruluşu kurdu. Servetinin büyük kısmını bağışlamayı taahhüt edenlerin girişimi Giving Pledge'e de katıldı. 2013'te Ernst & Young'ın Dünya Girişimcisi ödülünü aldı, 2017'de Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesine girdi.

HAMDİ ULUKAYA NERELİ?

Hamdi Ulukaya, Erzincan'ın İliç ilçesinde doğdu. Süt üretimiyle geçinen bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Ailesinin kökü Elazığ'dan İliç'e göç eden Şavak aşiretine dayanıyor.

HAMDİ ULUKAYA CHOBANİ'Yİ NASIL KURDU?

Hamdi Ulukaya, Chobani'yi 2005'te New York eyaletinin South Edmeston kasabasında kapanmış bir yoğurt fabrikasını satın alarak kurdu. Ondan önce, 2002'de Johnstown'da Euphrates adıyla küçük bir beyaz peynir tesisi açmıştı.

Chobani'nin ilk siparişi Ekim 2007'de yola çıktı. Süzme yoğurt şirketi 2012'de yıllık 1 milyar doları aşan satışa ulaştı.