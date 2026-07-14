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Haluk Levent hangi takımlı, Haluk Levent hangi takımı tutuyor?

Haluk Levent hangi takımlı, Haluk Levent hangi takımı tutuyor?
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Sanatçı ve Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in hangi takımı tuttuğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle "Haluk Levent hangi takımlı?" ve "Haluk Levent hangi takımı tutuyor?" soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, Haluk Levent'in gönül verdiği takım hangisi, bu konuda daha önce yaptığı açıklamalar neler?

Rock müziğin ünlü isimlerinden Haluk Levent, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son dönemde ise "Haluk Levent hangi takımlı?" ve "Haluk Levent hangi takımı tutuyor?" soruları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İşte Haluk Levent'in desteklediği takım ve konuya ilişkin bilinen detaylar.

HALUK LEVENT HANGİ TAKIMLI?

Haluk Levent'in tuttuğu takım Beşiktaş olarak biliniyor. Adana doğumlu olan sanatçı, birçok açıklamasında ve sosyal medya paylaşımında çocukluğundan bu yana Beşiktaş taraftarı olduğunu dile getirdi.

HALUK LEVENT KİMDİR?

Haluk Levent, 26 Kasım 1968 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle Türk rock müziğinin en önemli isimlerinden biri haline gelen sanatçı, "Yollarda Bulurum Seni", "Elfida", "Aşkın Mapushane" ve "Anlasana" gibi unutulmaz şarkılara imza attı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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