Haluk Levent hangi takımlı, Haluk Levent hangi takımı tutuyor?

Rock müziğin ünlü isimlerinden Haluk Levent, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da sık sık gündeme geliyor. Son dönemde ise "Haluk Levent hangi takımlı?" ve "Haluk Levent hangi takımı tutuyor?" soruları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İşte Haluk Levent'in desteklediği takım ve konuya ilişkin bilinen detaylar.

HALUK LEVENT HANGİ TAKIMLI?

Haluk Levent'in tuttuğu takım Beşiktaş olarak biliniyor. Adana doğumlu olan sanatçı, birçok açıklamasında ve sosyal medya paylaşımında çocukluğundan bu yana Beşiktaş taraftarı olduğunu dile getirdi.

HALUK LEVENT KİMDİR?

Haluk Levent, 26 Kasım 1968 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle Türk rock müziğinin en önemli isimlerinden biri haline gelen sanatçı, "Yollarda Bulurum Seni", "Elfida", "Aşkın Mapushane" ve "Anlasana" gibi unutulmaz şarkılara imza attı.