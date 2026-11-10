Haluk Bilginer ne dedi, Haluk Bilginer 'Türk sineması' olayı nedir?

Haluk Bilginer, "Türk sineması" ifadesinin kendisine doğru gelmediğini söyleyerek bunun yerine "Türkiye sineması" denmesini önerdi. Bilginer'in "Türkiye sineması diyelim mi ona? Türk sineması bana doğru gelmiyor" sözleri sosyal medyada yeniden paylaşılarak gündem oldu. Sözlerin yıllar önce verilen bir röportajda söylendiği belirtilirken, açıklamanın hangi tarihte ve hangi yayında yapıldığı netlik kazanmadı. İşte Haluk Bilginer'in sözlerine ilişkin merak edilenler.

HALUK BİLGİNER NE DEDİ?

Haluk Bilginer, sinema dünyasında yaygın olarak kullanılan "Türk sineması" tanımlamasına ilişkin görüşünü paylaştı. Usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye sineması diyelim mi ona? Türk sineması bana doğru gelmiyor."

HALUK BİLGİNER TÜRK SİNEMASI OLAYI NEDİR?

Haluk Bilginer'in "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesini önerdiği sözleri, sosyal medyada yeniden paylaşılmasının ardından tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, Bilginer'in diğer ülkelerin sinemalarını "İngiliz sineması", "Fransız sineması" ve "Rus sineması" gibi ulusal kimlikle tanımladığını öne sürdü. Ancak bu iddiaların hangi konuşmada ve hangi bağlamda dile getirildiği doğrulanmadı.

HALUK BİLGİNER BU SÖZLERİ NE ZAMAN SÖYLEDİ?

Haluk Bilginer'in sözlerinin yıllar önce verilen bir röportajda söylendiği belirtiliyor. Ancak açıklamanın yapıldığı tarih ve yayın kesin olarak bilinmiyor. Sözler, son günlerde sosyal medyada yeniden paylaşılarak gündeme geldi.

HALUK BİLGİNER'İN SÖZLERİNE NE TEPKİ GELDİ?

Haluk Bilginer'in sözleri sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar, "Türk sineması" ifadesinin Türkiye'nin sinema tarihini ve kültürel kimliğini temsil eden yerleşik bir tanım olduğunu savundu. Bazı kullanıcılar ise "Türkiye sineması" ifadesinin ülkedeki farklı kültürel kimlikleri ve sinemacıları kapsayan daha geniş bir tanım olduğunu ileri sürdü. Bilginer'in sözlerine yönelik eleştirilerin bir kısmı, doğrulanmamış iddialara dayanıyor.

HALUK BİLGİNER AÇIKLAMA YAPTI MI?

Haluk Bilginer, sözlerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından konuya ilişkin yeni bir açıklama yapmadı.

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

Haluk Bilginer, Türk tiyatrosunun ve sinemasının en tanınan oyuncularından biri. İzmir'de doğan Bilginer, oyunculuk eğitimini Londra'da aldı ve uzun yıllar İngiltere'de tiyatro, sinema ve televizyon yapımlarında rol aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Masumiyet, Gönül Yarası ve Kış Uykusu gibi önemli filmlerde yer aldı. Bilginer, 2019 yılında Şahsiyet dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Usta oyuncu, eşi Zuhal Olcay ile birlikte uzun yıllardır tiyatro çalışmalarını da sürdürüyor.