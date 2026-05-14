Halkbank sınav sonuçları açıklandı, Anadolu Üniversitesi AİS Halkbank personel alımı sonuç sorgulama ekranı açıldı!

Anadolu Üniversitesi AİS Halkbank personel alımı sonuç sorgulama ekranı yoğun ilgi görürken, sınava katılan adaylar sonuç detaylarını online olarak görüntüleyebiliyor. Halkbank sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirme süreci ve mülakat aşamasına ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor.

HALKBANK SINAV SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

Halkbank tarafından gerçekleştirilen personel alımı kapsamında yapılan yazılı sınavın sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ilan edildi. Sınava katılan adaylar, Anadolu Üniversitesi’nin resmi AİS platformu üzerinden “Sonuçlarım” menüsüne giriş yaparak sonuç bilgilerine ulaşabiliyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özellikle bankacılık kariyeri hedefleyen adaylar, bir sonraki aşama olan mülakat sürecine ilişkin detayları da araştırmaya başladı.

HANGİ KADROLAR İÇİN SINAV YAPILDI?

26 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen Halkbank işe alım sınavı şu kadrolar için gerçekleştirildi:

• Müfettiş Yardımcılığı

• İç Kontrolör Yardımcılığı

• Uzman Yardımcılığı

• Servis Görevlisi

Söz konusu kadrolar için yapılan sınavın ardından değerlendirme süreci tamamlanırken, sonuçlar adayların erişimine sunuldu.

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Sisteme giriş yapan kullanıcılar, “Sonuçlarım” ekranı aracılığıyla sınav sonuç belgelerini görüntüleyebiliyor.

Yoğun giriş nedeniyle zaman zaman sistemde erişim problemleri yaşanabileceği belirtilirken, adayların işlemlerini farklı saat aralıklarında tekrar denemeleri öneriliyor.

İTİRAZ VE EVRAK İNCELEME SÜRECİ BAŞLADI

Halkbank personel alımı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından itiraz ve evrak inceleme takvimi de duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre:

• Sonuç itiraz başvuruları 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

• Sınav evrakı erişim talepleri ise 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 23.59’a kadar alınacak.

Sınav evrakını incelemek isteyen adayların, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 14.00’te Eskişehir’de bulunan Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde hazır bulunmaları gerektiği bildirildi.

HALKBANK’TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Halkbank tarafından yapılan resmi duyuruda, “26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen T. Halk Bankası İşe Alım Sınavı sonuçları açıklanmıştır. ais.anadolu.edu.tr Aday İşlemleri Sistemi sonuçlarım menüsünden sonuç belgenizi alabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.