Halit Ergenç kaç yaşında? ABtalks'a konuk olan Halit Ergenç kimdir, ne mezunu?

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Halit Ergenç 56 yaşında. 30 Nisan 1970'te İstanbul'da doğdu.

Oyuncunun adı, Anas Bukhash'ın sunduğu ABtalks programının 11 Kasım'da yayımlanan 270. bölümünden sonra yeniden çok aranır oldu. Ergenç programda gemi inşaatı mühendisliğini neden bıraktığını, operaya nasıl yöneldiğini ve annesi için daha fazlasını yapamamanın pişmanlığını anlattı.

HALİT ERGENÇ KAÇ YAŞINDA?

Halit Ergenç, 30 Nisan 1970 doğumlu ve 56 yaşında. Boyu 1,85.

HALİT ERGENÇ ABTALKS'TA NE ANLATTI?

Halit Ergenç, ABtalks'ta mühendisliği sürdüremeyeceğini anlayınca okulu bıraktığını, operaya neredeyse tesadüfen yöneldiğini ve sahnede kendini özgür hissettiği için konservatuvara girmeye karar verdiğini söyledi. Bölümün başlığı da konuşmanın en kişisel kısmından geldi: "Keşke annem için daha fazlasını yapsaydım." Ergenç, annesinin hastalığı sırasında yapabileceklerini yapamadığı için hâlâ pişmanlık duyduğunu, anne ve babasını kaybettikten sonra artık kimsenin çocuğu olmadığını anlattı. Annesi İnci Aliye Yüceışık 2014'te, babası müzisyen ve oyuncu Mehmet Sait Ergenç 2008'de hayatını kaybetmişti.

HALİT ERGENÇ KİMDİR?

Halit Ergenç, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Kariyerine müzikallerle başladı; 1996'da Dormen Tiyatrosu'nda Kral ve Ben'de oynadı. Televizyonda Kara Melek, Zerda ve Aliye ile tanındı, 2006-2009 arasında Binbir Gece'deki Onur Aksal rolüyle geniş kitlelere ulaştı.

En bilinen rolü Muhteşem Yüzyıl'daki Kanuni Sultan Süleyman. Dizi 2011-2014 arasında yayımlandı. Sonraki yıllarda Vatanım Sensin'de Miralay Cevdet'i, Babil'de İrfan Tuna Saygun'u, 2025'te Kral Kaybederse'de Kenan Baran'ı oynadı. Sinemada Devrim Arabaları, Dersimiz Atatürk ve İstanbul Kırmızısı gibi filmlerde rol aldı. Binbir Gece ve Muhteşem Yüzyıl ile iki kez Altın Kelebek en iyi erkek oyuncu ödülü kazandı.

2026'da tiyatroya döndü. Arthur Miller'ın Satıcının Ölümü oyununda Willy Loman'ı canlandırıyor; Rufus Norris'in yönettiği oyun 27 Mart'ta Zorlu PSM'de prömiyer yaptı, Linda Loman rolünde Zerrin Tekindor var.

HALİT ERGENÇ NE MEZUNU?

Halit Ergenç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümünden mezun. Beşiktaş Atatürk Lisesi'nden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ne girmiş, burayı bitirmeden ayrılmıştı.

HALİT ERGENÇ NERELİ?

Halit Ergenç İstanbullu. Annesi Arnavut kökenli.

HALİT ERGENÇ'İN EŞİ KİM?

Halit Ergenç'in eşi oyuncu Bergüzar Korel. Binbir Gece'de birlikte rol alan çift Ağustos 2009'da evlendi ve üç çocukları var. Ergenç'in ilk evliliği oyuncu Gizem Soysaldı ileydi; Haziran 2007'de evlenen ikili 2008'de boşandı.