Magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Hakan Ural, son günlerde gündemde olan genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturmasıyla ilgili dolaylı bir şekilde dikkat çekti. Ural'ın, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bir dönem kızı Melisa Ural ile adı anılan Alaattin Kadayıfçıoğlu için sarf ettiği övgü dolu sözler sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Peki, Hakan Ural Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ne dedi? Detaylar...

HAKAN URAL ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU HAKKINDA NE DEDİ?

Hakan Ural'ın, Kadayıfçıoğlu hakkında yaptığı yorumlar, hem magazin gündemini hem de sosyal medyayı hareketlendirdi. Sunucunun, Kadayıfçıoğlu'nu "çok terbiyeli" olarak tanımlaması ve "olası damat olacak gibi duruyor" ifadeleri, kullanıcılar tarafından kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

Sunucu Hakan Ural, magazin programında bir gazete küpürünü göstererek Kadayıfçıoğlu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu da olası benim damat olacak gibi duruyor, çok terbiyeli bir çocuk, analizimi yaptım."

Bu sözler, özellikle Kadayıfçıoğlu'nun Melisa Ural ile olan geçmiş ilişkisi düşünüldüğünde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ural'ın bu yorumu, hem aile içi ilişkiler hem de magazin gündemi açısından dikkat çeken bir açıklama olarak değerlendiriliyor.

BAYRAM TATİLİNDEKİ CİNAYET VE SORUŞTURMA

Bayram tatili için İstanbul'a gelen Kars 36 Spor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında sekiz kişi gözaltına alındı.

Kundakçı'nın ailesi, saldırının arkasında Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğunu iddia etti. Soruşturma devam ederken, Kadayıfçıoğlu'nun magazin dünyasındaki ilişkileri de sosyal medyada gündeme geldi. Bu durum, Hakan Ural'ın Kadayıfçıoğlu hakkında yaptığı övgü dolu yorumlarla birleşince geniş bir tartışma yaratmış oldu.