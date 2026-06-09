HAKAN SAFİ'NİN SERVETİ: Hakan Safi'nin mal varlığı nedir, Fenerbahçe seçimlerinde ne kadar harcadı?

Hakan Safi’nin mal varlığı ve Fenerbahçe seçimlerinde yaptığı harcamalar kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Seçim sürecinde yıldız transferler ve kampanya çalışmaları için milyonlarca euro harcadığı iddia edilen Safi’nin toplam serveti ve finansal gücü araştırma konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAKAN SAFİ’NİN SERVETİ NEDİR?

Hakan Safi’nin net servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış kesin bir rakam bulunmamaktadır. İş insanı olarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren Safi’nin mal varlığı ve şirket yatırımları nedeniyle zaman zaman yüksek servet iddiaları gündeme gelse de, resmi finansal bir veri ya da doğrulanmış bir açıklama yer almamaktadır. Bu nedenle Hakan Safi’nin serveti hakkında net bir sayı vermek mümkün değildir.

HAKAN SAFİ SEÇİM ZAMANI NE KADAR HARCADI?

Fenerbahçe seçim sürecine dair ortaya atılan iddialara göre Hakan Safi’nin oldukça yüksek bir bütçe harcadığı öne sürülmektedir. Seçim döneminde yıldız futbolcu transferleri için yaklaşık 10 milyon euro ön ödeme yapıldığı, kampanya, organizasyon ve tanıtım çalışmaları için ise yine yaklaşık 10 milyon euro daha harcandığı iddia edilmektedir. Bu bilgiler ışığında toplam harcamanın 20 milyon euroyu aştığı ileri sürülmektedir.

HAKAN SAFİ KİMDİR?

Hakan Safi, Türkiye’de iş dünyasında faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Safi Holding ile anılan Safi, sanayi, lojistik ve liman işletmeciliği gibi alanlardaki yatırımlarıyla tanınmaktadır. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçim sürecinde aktif rol alması ve yüksek bütçeli transfer vaatleriyle gündeme gelmiştir. Seçim döneminde adı Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Mason Greenwood ve Luis Suárez gibi futbolcularla ilgili transfer iddialarıyla da sıkça anılmıştır.