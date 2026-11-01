Hakan Safi kimdir? Aziz Yıldırım'a rakip olmuştu, şimdi destek istedi

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Fenerbahçe, Süper Lig'de 10 hafta sonunda 16 puanla altıncı sırada. Böyle bir tabloda kulübün başkanlık yarışında beş ay önce Aziz Yıldırım'a kaybeden Hakan Safi'den eleştiri beklenebilirdi. Safi pazar akşamı tersini yaptı ve taraftardan Yıldırım'ın arkasında durmasını istedi.

Açıklamayı, tribünden izlediği Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından yaptı. Kasımpaşa, Safi'nin doğduğu semt.

HAKAN SAFİ NE DEDİ?

Hakan Safi, Fenerbahçe camiasına sakin olma ve birlik çağrısı yaptı, "Hep destek, tam destek" dedi. Kulübün bugünkü durumunu kabul edilebilir bulmadığını ama istifa istemenin de kötü tezahüratın da kimseye yararı olmadığını söyledi.

Eleştirisi olanlardan bunu sezon sonuna bırakmalarını istedi: "Kimin hesabı varsa sene sonuna saklamalıdır." Futbolcularla konuştuğunu, oyuncuların moralinin bozuk olduğunu anlattı. Önlerinde Liverpool maçı olduğunu hatırlatan Safi, Fenerbahçe'yi sevenlerden kulübün aleyhine konuşmamalarını istedi. Gelecek yıl seçim yapılacağını ve Aziz Yıldırım'ın bu seçimde aday olmayacağını söylediğini de aktardı.

HAKAN SAFİ KİMDİR?

Hakan Safi, Safi Holding'in yönetim kurulu başkanı olan bir iş insanı. Tam adı Mustafa Hakan Safi. Fenerbahçe'de daha önce yönetim kurulu üyeliği yaptı, 2026'da da kulübün başkanlığına aday oldu.

Liseyi FMV Özel Işık Lisesi'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi'nde iktisat okudu, aynı üniversitede İngilizce iktisat alanında yüksek lisans yaptı. Boston University School of Management'ta yönetici MBA programını tamamladı.

HAKAN SAFİ KAÇ YAŞINDA?

Hakan Safi 1973 doğumlu, 53 yaşında.

HAKAN SAFİ NERELİ?

Hakan Safi İstanbul'un Kasımpaşa semtinde doğdu. Ailesi aslen Giresun'un Çamoluk ilçesinden. Aile 1960'ta İstanbul'a taşındı ve ticarete Kasımpaşa'da başladı.

HAKAN SAFİ NE İŞ YAPIYOR?

Hakan Safi, ailesinin kurduğu Safi Holding'i yönetiyor. İş hayatına 1996'da aile şirketi Safi Gayrimenkul'de başladı, 2005'ten bu yana grubun yönetim kurulu başkanı.

Holding madencilik ve kömür ticareti, liman işletmeciliği, gemicilik, şeker üretimi, çimento ve lojistik alanlarında çalışıyor. Kocaeli'deki Safiport Derince Limanı, Çorum Şeker Fabrikası ve Bilecik Çimento grubun yatırımları arasında. Forbes Türkiye'nin 2025 "100 Zengin Türk" listesinde 61. sıraya giren Safi'nin serveti 750 milyon dolar olarak hesaplandı.

HAKAN SAFİ FENERBAHÇE SEÇİMİNDE KAÇ OY ALDI?

Hakan Safi, 7 Haziran 2026'daki Fenerbahçe başkanlık seçiminde 9 bin 927 oy aldı. Aziz Yıldırım 17 bin 245 oyla başkan seçildi, aradaki fark 7 bin 318 oy oldu.

Safi seçimden önce adaylığından vazgeçmeyeceğini söylemiş, "Yüzde yüz adayım" demişti. Sayım sürerken salondan ayrıldı ve Yıldırım'ı tebrik etti.