Hakan Safi adaylıktan çekilecek mi?

Sarı-lacivertli kulübün 6-7 Haziran’da yapılacak tarihi genel kurulu öncesi, adaylık maratonunda sürpriz bir birleşme ihtimali doğdu. Sosyal medyada ve spor medyasında geniş yankı bulan "Hakan Safi adaylıktan çekiliyor mu, Aziz Yıldırım ile birleşme kararı mı aldı?" başlıkları, seçim atmosferini iyice ısıttı. Aziz Yıldırım'ın güçlü bir yönetim için yaptığı birlik çağrısına Safi cephesinden gelecek yanıtın, kongre üyelerinin oylarını nasıl etkileyeceği tartışılıyor. Hakan Safi’nin adaylık süreciyle ilgili son dakika açıklamaları ve kulislerden sızan bilgiler haberimizde.

HAKAN SAFİ’DEN AZİZ YILDIRIM’IN ÇAĞRISINA RET

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan tarihi kongre öncesinde adaylar arasındaki trafik hız kazanırken, camianın merakla beklediği "birleşme" tartışmalarına son nokta koyuldu. Efsane başkan Aziz Yıldırım’ın, camianın bölünmemesi adına yaptığı iş birliği davetine, başkan adayı Hakan Safi’den kesin ve net bir yanıt geldi. İşte sarı-lacivertli kulüpteki seçim maratonuna dair son gelişmeler:

Fenerbahçe başkan adaylığını aylar öncesinden duyuran iş insanı Hakan Safi, Aziz Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Gelin tek liste ile seçime girelim" çağrısını geri çevirdi. Ünlü gazeteci Ersin Düzen’e konuşan Safi, adaylık sürecinde geri adım atmayacağını belirterek, "Kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum. Çekilmem veya bir başka adayla birleşmem kesinlikle söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"TEK BAŞIMA SEÇİME GİRECEĞİM"

Seçim çalışmalarına ekibiyle birlikte aralıksız devam ettiğini vurgulayan Hakan Safi, rakiplerinden bağımsız olarak kendi projelerine odaklandığını ifade etti. Karşısında hangi isim olursa olsun demokratik yarışta yer alacağını söyleyen Safi, "Ben tek başıma seçime gireceğim. Fenerbahçe’nin geleceği için kendi hazırladığımız vizyonla yola devam ediyoruz" diyerek birleşme kapılarını tamamen kapattı.

AZİZ YILDIRIM’IN "DESTANSI 120. YIL" TEKLİFİ

Süreç, Aziz Yıldırım’ın adaylık duyurusuyla başlamıştı. Yıldırım, yazılı açıklamasında kulübün 120. kuruluş yılında güçlü ve birleşik bir yönetim sergilemek amacıyla şu çağrıyı yapmıştı:

"Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe tecrübe ve gençliğin birleşmesiyle kaostan çıkabilir."

Ancak bu teklif, Hakan Safi’nin son açıklamalarıyla karşılıksız kalmış oldu.

ODAK NOKTASI ŞAMPİYONLUK VE MUTLU CAMİA

Adaylık duruşunu netleştiren Hakan Safi, açıklamalarını camiaya yönelik iddialı sözlerle noktaladı. Tek hedeflerinin Fenerbahçe’nin uzun süren şampiyonluk hasretini dindirmek olduğunu belirten Safi, "Şu anda ekibimle birlikte tek motivasyonumuz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak ve taraftarımızı, camiamızı yeniden mutlu etmektir" dedi.

6-7 HAZİRAN’DA ÜÇLÜ YARIŞ MI OLACAK?

Hakan Safi’nin bu kararlı tutumunun ardından, Fenerbahçe kongre üyelerini oldukça hareketli bir seçim süreci bekliyor. Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi gibi isimlerin (ve adaylığı gündemde olan diğer isimlerin) yarışacağı 6-7 Haziran genel kurulu, sarı-lacivertli kulübün gelecek on yılını şekillendirecek en kritik dönemeçlerden biri olacak.