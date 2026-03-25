Hakan Sabancı gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Hakan Sabancı kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbul'da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında ortaya atılan iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. Ünlü iş insanı Hakan Sabancı hakkında çıkan "gözaltı" haberleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Peki, Hakan Sabancı gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Hakan Sabancı kimdir, kaç yaşında, nereli?

HAKAN SABANCI GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Hakan Sabancı hakkında gözaltı kararı verildiği ve operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişi arasında yer aldığı belirtiliyor.

HAKAN SABANCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hakan Sabancı, "uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulması" ile "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmaya yönelik faaliyetler" gibi suçlamalar çerçevesinde gözaltı listesine dahil edildi. Soruşturma, geniş kapsamlı bir uyuşturucu ağı iddiasına dayanıyor.

BAŞKA HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda birçok tanınmış isim de yer aldı. Gözaltına alınanlar arasında Fikret Orman, Burak Elmas, Hande Erçel, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran gibi isimler bulunuyor.

OLAY NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 8 Ekim 2025'ten bu yana süren çalışmalar çerçevesinde yeni bir operasyon düzenlendi. Toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi, 14 kişi gözaltına alındı, 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında daha önce 26 kişi de tutuklanmıştı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Gözaltına alınan kişiler öncelikle hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyorlar. Sonrasında savcılıkta ifadeleri alınıyor. Bu aşamadan sonra savcılık talebine göre ya serbest bırakılıyorlar ya da mahkemeye sevk ediliyorlar.

Sahra Arslan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

