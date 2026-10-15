Hakan Fidan Azerbaycan'da İsrail protesto olayı nedir, CICA 7. Zirvesi'nden neden ayrıldı?

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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşması sırasında yaşanan diplomatik protestoyla gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki Türk heyetinin yanı sıra 10’dan fazla ülkenin temsilcisinin salonu terk etmesi, zirvenin öne çıkan gelişmelerinden biri oldu. Peki, Hakan Fidan Azerbaycan protesto olayı nedir, CICA 7. Zirvesi'nde neden ayrıldı? Detaylar...

HAKAN FİDAN AZERBAYCAN PROTESTO OLAYI NEDİR?

Hakan Fidan Azerbaycan protesto olayı, Bakü’de gerçekleştirilen CICA 7. Zirvesi sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşması öncesinde ve konuşması sırasında yaşanan diplomatik protestoyla gündeme geldi. Zirve kapsamında devam eden oturumlarda Herzog’un konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilmesinin ardından Türkiye’nin başı çektiği çok sayıda ülkenin temsilcisi tepki göstererek salonu terk etti.

Türkiye’yi temsilen zirveye katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki Türk heyeti de salondan ayrılan temsilciler arasında yer aldı. Türk heyetiyle birlikte 10’dan fazla ülkenin temsilcisinin de yerlerinden kalkarak salonu terk etmesi, zirvede dikkat çeken bir gelişme olarak kayda geçti.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen zirvede yaşanan bu gelişme, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Oturum sırasında gerçekleşen toplu salon terk etme eylemi, CICA 7. Zirvesi’nin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

HAKAN FİDAN CICA 7. ZİRVESİ'NDE NEDEN AYRILDI?

Hakan Fidan’ın CICA 7. Zirvesi’nde salondan ayrılması, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşma yapmak üzere kürsüye davet edildiği sırada yaşanan diplomatik protestoyla bağlantılıydı. Herzog’un öğle saatlerinde konuşmasına başladığı anlarda, Türkiye’nin başını çektiği çok sayıda ülkenin temsilcisi tepki göstererek oturumu terk etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki Türk heyeti de bu sırada salondan ayrıldı. Türk heyetine 10’dan fazla ülkenin temsilcisinin eşlik etmesiyle protesto, zirve kapsamında toplu bir diplomatik tepki olarak öne çıktı.

Salondan ayrılan temsilcilerin ardından bazı koltukların boş kalması, protestonun dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı. Bakü’deki zirvede yaşanan bu gelişme, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un konuşması sırasında ortaya çıkan ortak tepkiyle gündeme geldi.

CICA 7. Zirvesi’nde yaşanan olayda Hakan Fidan ve beraberindeki Türk heyetinin salonu terk etmesi, diğer ülke temsilcilerinin katılımıyla birlikte uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Zirvenin öne çıkan gelişmesi olan protesto, Herzog’un konuşması sırasında gerçekleşti.