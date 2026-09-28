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Hakan Çalhanoğlu neden yok? Hakan Çalhanoğlu Türkiye İtalya maçında cezalı mı, sakat mı, yedek mi, kadroda yok mu?

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Hakan Çalhanoğlu neden yok? Hakan Çalhanoğlu Türkiye İtalya maçında cezalı mı, sakat mı, yedek mi, kadroda yok mu?
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Türkiye'nin İtalya karşısında mücadele edeceği karşılaşma öncesinde A Milli Takım'ın kadrosuna ilişkin detaylar gündemde. Futbolseverler, özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun neden kadroda yer almadığını ve muhtemel ilk 11'leri merak ediyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu neden yok? Hakan Çalhanoğlu Türkiye İtalya maçında cezalı mı, sakat mı, yedek mi, kadroda yok mu? İşte detaylar.

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kadroda yer almayan isimler ve sahaya çıkması beklenen futbolcular merak konusu oldu. Özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun durumuna ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki,  Hakan Çalhanoğlu neden yok? Hakan Çalhanoğlu Türkiye İtalya maçında cezalı mı, sakat mı, yedek mi, kadroda yok mu? Detaylar haberimizde. 

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK?

Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle eylül ayındaki milli takım maçlarının kadrosunda yer almıyor. Inter'de yapılan kontrollerde milli futbolcunun sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildi. Inter'in 15 Eylül 2026 tarihli açıklamasında da sağ uyluk iç adalesinde kas zorlanması belirlendiği ve durumunun yeniden değerlendirileceği duyuruldu.

Bu sakatlık nedeniyle Inter'in Udinese karşılaşmasının kadrosunda da bulunmayan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın İtalya ve Fransa maçları için açıklanan aday kadrosuna dahil edilmedi. TFF'nin 18 Eylül'de açıkladığı 29 kişilik aday kadroda Hakan Çalhanoğlu'nun adı yer almadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU TÜRKİYE İTALYA MAÇINDA CEZALI MI, SAKAT MI, YEDEK Mİ, KADRODA YOK MU?

Hakan Çalhanoğlu, Türkiye-İtalya maçında sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor. Dolayısıyla milli futbolcunun karşılaşmada yedek olarak yer alması da beklenmiyor.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak. Türkiye-İtalya mücadelesi 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. İtalya ise ilk karşılaşmasında Belçika'ya 2-0 yenildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Kenan Yıldız da sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda bulunmuyor.

TÜRKİYE-İTALYA MUHTEMEL İLK 11’LER

Türkiye'nin İtalya karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i şöyle:

Türkiye: Altay, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki, İsmail, Salih, Arda, Oğuz, Kerem, Barış.

İtalya'nın muhtemel kadrosunda ise şu isimlerin yer alması bekleniyor:

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Frattesi, Mandragora, Cambiaghi, P. Esposito, Raspadori.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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