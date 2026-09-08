Türk futbolunun Avrupa'daki önemli temsilcilerinden Hakan Çalhanoğlu, orta sahadaki performansı ve duran toplardaki başarısıyla adından söz ettiriyor. 8 Şubat 1994 tarihinde Almanya'nın Mannheim kentinde dünyaya gelen yıldız futbolcunun kaç yaşında olduğu ve aslen nereli olduğu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında, nereli? İşte milli futbolcunun biyografisi ve kariyerine dair detaylar.

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Almanya'nın Mannheim kentinde dünyaya gelen Türk milli futbolcudur. Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Çalhanoğlu; Karlsruher, Hamburg, Bayer Leverkusen ve Milan formalarını giydikten sonra 2021 yılında Inter'e transfer oldu. Başarılı futbolcu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Hakan Çalhanoğlu 32 yaşındadır. 8 Şubat 1994 doğumlu olan milli futbolcu, 8 Şubat 2026 tarihinde 32 yaşına girdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU NERELİ?

Hakan Çalhanoğlu Almanya'nın Mannheim kentinde doğdu. Ailesinin kökeni ise Bayburt'a dayanıyor. Çalhanoğlu futbol altyapısına da Almanya'da başladı ve profesyonel kariyerinin ilk dönemlerini burada geçirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Hakan Çalhanoğlu profesyonel futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev yapan Çalhanoğlu, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyiyor. Aynı zamanda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kaptanıdır. Kariyeri boyunca özellikle duran toplardaki başarısı, oyun kuruculuğu ve pas yeteneğiyle öne çıktı.