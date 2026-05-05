Hakan Çalhanoğlu kaleyi yıktı mı, Hakan Çalhanoğlu direği kırma videosu gerçek mi?

Sosyal medyada hızla yayılan “ Hakan Çalhanoğlu direği kırdı” videosu, izleyenleri ikiye böldü. Bazı kullanıcılar görüntülerin gerçek olduğunu savunurken, bazıları bunun kurgu ya da eski bir videonun manipüle edilmiş hali olabileceğini öne sürüyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu gerçekten kaleyi yıktı mı? İşte viral videonun perde arkası ve doğruluk analizi…

Sosyal medyada hızla yayılan “kaleyi yıktı” videosu, Hakan Çalhanoğlu hakkında büyük bir merak uyandırdı. Görüntülerde sert bir şut sonrası kale direğinin yerinden çıktığı iddia edilirken, futbolseverler videonun doğruluğunu sorgulamaya başladı.

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan video, ilk bakışta gerçek bir maç anı gibi görünse de detaylı incelendiğinde bazı tutarsızlıklar dikkat çekiyor. Özellikle top fiziği ve kale direğinin tepkisi, izleyenlerde şüphe uyandırıyor.

Videonun büyük ihtimalle yapay zeka destekli bir kurgu olduğu belirtiliyor. Görsel efektler ve dijital müdahaleler sayesinde oluşturulan bu tarz içerikler, gerçek ile sahte arasındaki farkı giderek zorlaştırıyor.

Tüm bulgular değerlendirildiğinde, Hakan Çalhanoğlu’nun kaleyi yıktığına dair paylaşılan video gerçeği yansıtmıyor. Görüntülerin yapay zeka ile oluşturulmuş bir kurgu olduğu ve sosyal medyada etkileşim almak amacıyla yayıldığı düşünülüyor.