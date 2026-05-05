Haberler

Hakan Çalhanoğlu kaleyi yıktı mı, Hakan Çalhanoğlu direği kırma videosu gerçek mi?

Hakan Çalhanoğlu kaleyi yıktı mı, Hakan Çalhanoğlu direği kırma videosu gerçek mi?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakan Çalhanoğlu’nun “kaleyi yıktı” ve “direği kırdı” iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan videonun gerçek olup olmadığı futbolseverler tarafından merak edilirken, görüntülerin kaynağı ve doğruluğu üzerine tartışmalar hız kazandı. Özellikle kısa sürede viral olan bu içerik, ünlü futbolcunun performansıyla ilgili abartılı yorumların da yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan “ Hakan Çalhanoğlu direği kırdı” videosu, izleyenleri ikiye böldü. Bazı kullanıcılar görüntülerin gerçek olduğunu savunurken, bazıları bunun kurgu ya da eski bir videonun manipüle edilmiş hali olabileceğini öne sürüyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu gerçekten kaleyi yıktı mı? İşte viral videonun perde arkası ve doğruluk analizi…

HAKAN ÇALHANOĞLU KALEYİ YIKTI MI? VİDEO GERÇEK Mİ?

Sosyal medyada hızla yayılan “kaleyi yıktı” videosu, Hakan Çalhanoğlu hakkında büyük bir merak uyandırdı. Görüntülerde sert bir şut sonrası kale direğinin yerinden çıktığı iddia edilirken, futbolseverler videonun doğruluğunu sorgulamaya başladı.

VİRAL GÖRÜNTÜLERİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan video, ilk bakışta gerçek bir maç anı gibi görünse de detaylı incelendiğinde bazı tutarsızlıklar dikkat çekiyor. Özellikle top fiziği ve kale direğinin tepkisi, izleyenlerde şüphe uyandırıyor.

Videonun büyük ihtimalle yapay zeka destekli bir kurgu olduğu belirtiliyor. Görsel efektler ve dijital müdahaleler sayesinde oluşturulan bu tarz içerikler, gerçek ile sahte arasındaki farkı giderek zorlaştırıyor.

Tüm bulgular değerlendirildiğinde, Hakan Çalhanoğlu’nun kaleyi yıktığına dair paylaşılan video gerçeği yansıtmıyor. Görüntülerin yapay zeka ile oluşturulmuş bir kurgu olduğu ve sosyal medyada etkileşim almak amacıyla yayıldığı düşünülüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak

Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, işin aslı başka çıktı

Yavuz Ağıralioğlu: Süleyman Soylu ile akrabayız, çok kızıyorum ona

Türk siyasetine damga vuran isimle akraba çıktı
Karşı apartmandaki kadına cinsel içerikli el hareketi yaptı

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından Elazığspor'a destek

Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından o takıma destek

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı