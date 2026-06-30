Hakan Aysev kaç kere evlendi, kimlerle evlendi? Hakan Aysev çocuğu var mı, kaç tane?

Türkiye'nin tanınmış opera sanatçılarından Hakan Aysev, sanat kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde kalmayı sürdürüyor. Son olarak Çağrı Özsaatçılar ile nikâh masasına oturan deneyimli tenorun yedinci evliliği magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Bunun ardından sanatçının evlilik geçmişi, eşleri ve çocuklarıyla ilgili bilgiler yeniden araştırılmaya başlandı. İşte Hakan Aysev'in özel yaşamına dair merak edilenler...

HAKAN AYSEV KAÇ KERE EVLENDİ?

Hakan Aysev, 2026 yılında Çağrı Özsaatçılar ile evlenerek yedinci kez nikâh masasına oturdu. Böylece ünlü sanatçının bugüne kadar yaptığı evlilik sayısı yediye ulaştı.

İlk evliliğini 1988 yılında yapan Aysev, ilerleyen yıllarda farklı dönemlerde yeniden evlenerek özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.

HAKAN AYSEV KİMLERLE EVLENDİ?

Hakan Aysev'in kamuoyuna yansıyan evlilikleri şu şekilde sıralanıyor:

Pelin Doğan

Esen Öncan

Banu Karaca

Evren Aysev

Çağrı Özsaatçılar

Bunun dışında Hakan Aysev'in 1988 ve 2000 yıllarında yaptığı ilk iki evliliğe ilişkin eşlerinin isimleri kamuoyuyla paylaşılmış değildir.

HAKAN AYSEV ÇOCUĞU VAR MI, KAÇ TANE?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Hakan Aysev'in bir çocuğu bulunmaktadır.

Sanatçının, 2009 yılında evlendiği Esen Öncan ile evliliğinden dünyaya gelen Esen Can adında bir kız çocuğu bulunuyor. Bilinen bilgiler doğrultusunda Hakan Aysev'in kamuoyuna yansıyan tek çocuğu Esen Can'dır.