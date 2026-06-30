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Hakan Aysev kaç kere evlendi, kimlerle evlendi? Hakan Aysev çocuğu var mı, kaç tane?

Hakan Aysev kaç kere evlendi, kimlerle evlendi? Hakan Aysev çocuğu var mı, kaç tane?
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Ünlü opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Bir süredir birlikte olduğu Çağrı Özsaatçılar ile evlenen Aysev'in yedinci kez nikâh masasına oturması dikkat çekerken, sanatçının evlilik geçmişi ve aile hayatına ilişkin bilgiler de yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Hakan Aysev kaç kere evlendi, kimlerle evlendi? Hakan Aysev çocuğu var mı, kaç tane? Detaylar haberimizde.

Türkiye'nin önemli opera sanatçıları arasında gösterilen tenor Hakan Aysev, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin odağına yerleşti. Verdiği 60 kiloluk değişimle son dönemde adından sıkça söz ettiren sanatçı, bir süredir birlikte olduğu Çağrı Özsaatçılar ile evlenerek yedinci kez nikâh masasına oturdu. Peki,  Hakan Aysev kaç kere evlendi, kimlerle evlendi? Hakan Aysev çocuğu var mı, kaç tane? Detaylar...

HAKAN AYSEV KAÇ KERE EVLENDİ?

Hakan Aysev, 2026 yılında Çağrı Özsaatçılar ile evlenerek yedinci kez dünyaevine girdi. Böylece sanatçının toplam evlilik sayısı yediye yükseldi.

Uzun yıllardır opera sanatı alanındaki kariyeriyle tanınan Aysev, özel yaşamında da farklı dönemlerde evlilikler yaptı. 1988 yılında ilk evliliğini gerçekleştiren sanatçı, ilerleyen yıllarda farklı tarihlerde yeniden evlenerek toplam yedi evlilik yaptı.

HAKAN AYSEV KİMLERLE EVLENDİ?

Hakan Aysev'in bugüne kadar kamuoyuna yansıyan evlilikleri kronolojik olarak şu isimlerden oluşuyor:

Pelin Doğan

Sanatçı, 2008 yılında Pelin Doğan ile evlendi. Ancak bu evlilik aynı yıl içerisinde sona erdi.

Esen Öncan

2009 yılında mimar Esen Öncan ile evlenen Hakan Aysev'in en uzun süre devam eden evliliklerinden biri bu birliktelik oldu. Çiftin evliliği 2013 yılında sona erdi.

Banu Karaca

Aysev, 2016 yılında vokalist Banu Karaca ile evlendi. Yaklaşık bir yıl süren evlilik, 2017 yılında anlaşmalı boşanmayla noktalandı.

Evren Aysev

2018 yılında Evren Aysev ile dünyaevine giren sanatçı, bu evliliğini 2020 yılında sonlandırdı.

Çağrı Özsaatçılar

2026 yılında Çağrı Özsaatçılar ile evlenen Hakan Aysev, yedinci kez nikâh masasına oturdu. Çiftin evlilik haberi sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yer buldu.

Bunun yanı sıra sanatçının 1988 ve 2000 yıllarında yaptığı ilk iki evliliğe ilişkin kamuoyuna açıklanmış isim bilgisi bulunmuyor.

HAKAN AYSEV ÇOCUĞU VAR MI KAÇ TANE?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Hakan Aysev'in bir çocuğu bulunuyor.

Sanatçının 2009 yılında Esen Öncan ile yaptığı evlilikten "Esen Can" isimli bir kız çocuğu dünyaya geldi. Hakan Aysev'in kamuoyuna yansıyan bilgiler kapsamında bilinen tek çocuğu Esen Can'dır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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