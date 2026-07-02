Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hadise, hem sahne performansları hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Başarılı müzik kariyeri ve televizyon ekranlarındaki projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçının yaşamı da araştırılıyor. Hadise kimdir? Hadise kaç yaşında, nereli? İşte ünlü şarkıcının biyografisi, kariyeri ve hayatına dair merak edilenler…

HADİSE KİMDİR?

Hadise Açıkgöz, 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'nın Anvers iline bağlı Mol kasabasında dünyaya gelen Türk ve Belçikalı şarkıcı, şarkı yazarı, yapımcı ve oyuncudur. Sivaslı bir ailenin kızı olarak Belçika'da büyüyen Hadise, müzik kariyerine 2003 yılında katıldığı Idool 2003 yarışmasıyla adım attı. Yarışmanın ardından aldığı albüm teklifiyle profesyonel müzik kariyerine başladı.

HADİSE KAÇ YAŞINDA?

22 Ekim 1985 doğumlu olan Hadise, 40 yaşındadır.

HADİSE NERELİ?

Hadise, Belçika'nın Anvers iline bağlı Mol kasabasında doğup büyümüştür. Ailesi Sivas kökenlidir. Hem Belçika hem de Türkiye vatandaşlığı bulunan sanatçı, kariyerinin önemli bölümünü Türkiye'de sürdürmektedir.

HADİSE'NİN KARİYERİ

Hadise, 2005 yılında yayımladığı ilk stüdyo albümü Sweat ile müzik dünyasına giriş yaptı. Albümde yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla hem Belçika'da hem de Türkiye'de adını duyurdu. 2008 yılında çıkardığı Hadise albümündeki "Deli Oğlan" şarkısıyla Türkiye'deki popülerliğini artırdı.

2009 yılında Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" adlı şarkıyla temsil eden Hadise, yarışmayı dördüncü sırada tamamladı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini yayımlarken, "Evlenmeliyiz" şarkısıyla büyük başarı yakaladı.

Sanatçı daha sonra Aşk Kaç Beden Giyer? (2011), Tavsiye (2014) ve Şampiyon (2017) albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. Pop, R&B, caz ve elektronik müzik tarzlarını bir araya getiren Hadise, sahne performansları ve hit şarkılarıyla Türk pop müziğinin önde gelen isimleri arasında yer aldı.

Hadise, müzik kariyerinin yanı sıra O Ses Türkiye yarışmasında uzun yıllar jüri üyeliği yaptı. Kariyeri boyunca Altın Kelebek, MTV Video Müzik Ödülleri ve TMF Ödülleri dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.