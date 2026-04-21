Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı'na, Mahmut Hoca'nın uzaktan bir akrabası olan Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam Sınıfı, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.

Sınıfın tüm alaylarına ve çirkin sözlerine maruz kalmasına rağmen mezun olabilmeyi başaran Ahmet, bir köye öğretmen olarak atanır ve Hababam Sınıfı'na hem güzel bir ders verir, hem de onları gururlandırır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Münir Özkul: Mahmut Hoca

Kemal Sunal: İnek Şaban

Şener Şen: Badi Ekrem

Aile Naşit: Hafize Ana

Halit Akçatepe: Güdük Necmi

Ergin Orbey: Müfettiş

Feridun Şavlı: Dom Dom

Ahmet Sezerel: Ahmet

Ahmet Arıman: Hayta İsmail

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmde, Özel Çamlıca Lisesi olarak bilinen yer Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı'dır.

Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Gülistan'ın SİM kartını aldığını itiraf etti! İşte eski Vali Tuncay Sonel'e yöneltilen 5 suçlama

"SİM kart" skandalını itiraf etti! Eski valiye 5 farklı suçlama
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı

Üniversite karıştı! Ülkücüler, protestocu gruba böyle saldırdı

Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü

Eski valiye bir şok daha

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı
Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar

Yeni sezondaki takımına karar verdi

Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü

Eski valiye bir şok daha

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı

"Emniyette ifade vermem" diyen eski valinin görüntüleri pes dedirtti
Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor

Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Bu akşam 11'de olmayacak