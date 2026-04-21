Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı'na, Mahmut Hoca'nın uzaktan bir akrabası olan Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam Sınıfı, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.

Sınıfın tüm alaylarına ve çirkin sözlerine maruz kalmasına rağmen mezun olabilmeyi başaran Ahmet, bir köye öğretmen olarak atanır ve Hababam Sınıfı'na hem güzel bir ders verir, hem de onları gururlandırır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Münir Özkul: Mahmut Hoca

Kemal Sunal: İnek Şaban

Şener Şen: Badi Ekrem

Aile Naşit: Hafize Ana

Halit Akçatepe: Güdük Necmi

Ergin Orbey: Müfettiş

Feridun Şavlı: Dom Dom

Ahmet Sezerel: Ahmet

Ahmet Arıman: Hayta İsmail

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmde, Özel Çamlıca Lisesi olarak bilinen yer Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı'dır.