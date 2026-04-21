Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu, özeti ve Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin detayları…
HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hababam Sınıfı'na, Mahmut Hoca'nın uzaktan bir akrabası olan Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam Sınıfı, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.
Sınıfın tüm alaylarına ve çirkin sözlerine maruz kalmasına rağmen mezun olabilmeyi başaran Ahmet, bir köye öğretmen olarak atanır ve Hababam Sınıfı'na hem güzel bir ders verir, hem de onları gururlandırır.
HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Münir Özkul: Mahmut Hoca
Kemal Sunal: İnek Şaban
Şener Şen: Badi Ekrem
Aile Naşit: Hafize Ana
Halit Akçatepe: Güdük Necmi
Ergin Orbey: Müfettiş
Feridun Şavlı: Dom Dom
Ahmet Sezerel: Ahmet
Ahmet Arıman: Hayta İsmail
HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmde, Özel Çamlıca Lisesi olarak bilinen yer Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı'dır.