'Gürkan Uygun öldü mü' haberleri neden gündem oldu, 'Memati öldü mü' haberleri neden gündem oldu,

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Gürkan Uygun ölmedi. Usta oyuncunun hayatını kaybettiğine ilişkin iddialar doğru değil. Gürkan Uygun'un adının gündeme gelmesinin nedeni, babası Bahattin Uygun'un 86 yaşında hayatını kaybetmesi oldu. " Gürkan Uygun'un acı günü" başlıklı haberler, bazı kullanıcılar tarafından oyuncunun kendisinin öldüğü şeklinde algılandı. İşte konuya ilişkin merak edilenler.

GÜRKAN UYGUN ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Gürkan Uygun ölmedi. Usta oyuncu hayatta. Sosyal medyada yayılan "Gürkan Uygun öldü mü" soruları, oyuncunun babasının vefat haberinin yanlış anlaşılmasından kaynaklandı.

GÜRKAN UYGUN NEDEN GÜNDEM OLDU?

Gürkan Uygun, babası Bahattin Uygun'un hayatını kaybetmesiyle gündeme geldi. Gürkan Uygun ve kardeşi oyuncu Volkan Uygun'un babası Bahattin Uygun, yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi. "Memati'nin acı günü" ve "Gürkan Uygun'dan acı haber" gibi başlıklarla duyurulan vefat haberi, kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

BAHATTİN UYGUN'UN CENAZESİ NEREDE KILINDI?

Bahattin Uygun için cenaze töreni, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Kemal Sadi Şirin Camii'nde düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Bahattin Uygun, Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Gürkan Uygun'un gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

NECATİ ŞAŞMAZ CENAZEYE KATILDI MI?

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, Bahattin Uygun'un cenazesine katılmadı. Şaşmaz'ın cenazede yer almaması dikkat çekti. Necati Şaşmaz'ın cenazeye neden katılmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Dizide Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban ise cenaze boyunca Gürkan Uygun'u yalnız bırakmadı.

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Gürkan Uygun, Türk televizyon ve sinemasının tanınan oyuncularından biri. Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Kurtlar Vadisi'nin film ve devam dizilerinde de yer alan Uygun, Memati karakteriyle Türk televizyon tarihinin en akılda kalan isimlerinden biri oldu. Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun da oyuncu.