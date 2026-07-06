Kuyu tipi yüksek güvenlikli cezaevlerinde uygulandığı belirtilen tecrit koşullarına karşı uzun süre açlık grevi yapan tutuklu Gürkan Türkoğlu, yaşamını yitirdi. 266 gün boyunca devam eden açlık grevinin ardından sağlık durumu ağırlaşan Türkoğlu, zorla tıbbi müdahale sonrası yoğun bakıma kaldırılmış, daha sonra tedavi süreci devam etmişti. Yaşamını yitirdiği bilgisi kamuoyuna yansıyan Gürkan Türkoğlu kimdir? Gürkan Türkoğlu neden öldü? Detaylar...

GÜRKAN TÜRKOĞLU KİMDİR?

Gürkan Türkoğlu, kamuoyunda özellikle kuyu tipi yüksek güvenlikli cezaevlerinde bulunduğu dönemde gerçekleştirdiği uzun süreli açlık grevi nedeniyle tanınan bir tutukluydu.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Türkoğlu, bulunduğu cezaevindeki koşullara ilişkin itirazlarını dile getirerek kuyu tipi olmayan bir ceza infaz kurumuna sevk edilme talebiyle açlık grevi başlattı. Bu eylem toplam 266 gün sürdü.

Açlık grevi sürecinde sağlık durumu ciddi şekilde kötüleşen Türkoğlu'na zorla tıbbi müdahalede bulunulduğu ve bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü bildirildi.

Talebinin kabul edilmesi üzerine 21 Nisan tarihinde açlık grevini sonlandıran Türkoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler daha sonra da kamuoyunun gündeminde yer almaya devam etti.

GÜRKAN TÜRKOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Gürkan Türkoğlu, 266 gün süren açlık grevinin ardından gelişen sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Uzun süre devam eden açlık grevleri; ciddi kilo kaybı, kas erimesi, bağışıklık sisteminin zayıflaması, kalp ve dolaşım sistemi sorunları ile çoklu organ yetmezliği gibi ağır sağlık problemlerine neden olabilmektedir.