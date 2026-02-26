Haberler

Güreşte ayağı kapılan pehlivanın, rakibinin ayağını tutmasıyla ortaya çıkan geçersizlik durumuna verilen ad nedir?

Güreşte ayağı kapılan pehlivanın, rakibinin ayağını tutmasıyla ortaya çıkan geçersizlik durumuna verilen ad nedir?
Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Güreşte ayağı kapılan pehlivanın, rakibinin ayağını tutmasıyla ortaya çıkan geçersizlik durumuna verilen ad nedir?

Yarışmanın son bölümündeki sorular, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Yarışmacıdan gelecek cevabı sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı anda doğru yanıtı bulmak için araştırma yapma ihtiyacı hissediyor. Program, izleyicilere interaktif ve öğretici bir deneyim yaşatıyor. Onlar da yarışmacının yerine kendini koyarak cevap arıyor. Peki, Güreşte ayağı kapılan pehlivanın, rakibinin ayağını tutmasıyla ortaya çıkan geçersizlik durumuna verilen ad nedir?

GÜREŞTE AYAĞI KAPILAN PEHLİVANIN, RAKİBİNİN AYAĞINI TUTMASIYLA ORTAYA ÇIKAN GEÇERSİZLİK DURUMUNA VERİLEN AD NEDİR?

A: Çiftetelli

B: Atabarı

C: Kolbastı

D: Erikdalı

Cevap :

Güreşte ayağı kapılan pehlivanın, rakibinin ayağını tutmasıyla ortaya çıkan geçersizlik durumuna verilen ad nedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru 5.000 ₺,

• 7. soru ise 50.000 ₺ değerinde.

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödüle ulaşmak için strateji, bilgi ve soğukkanlılık gerektiren bu yarışma, izleyenlere de unutulmaz anlar yaşatıyor!

500

