Haberler

Günlük hayatta sıkça kullandığımız "senin sayende" ifadesindeki "saye" kelimesi, köken olarak hangi anlama gelir?

Günlük hayatta sıkça kullandığımız 'senin sayende' ifadesindeki 'saye' kelimesi, köken olarak hangi anlama gelir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her bölüm sonrası izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Programda sorulan soruların cevapları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, merak edilen detaylar gündem oluyor. Günlük hayatta sıkça kullandığımız "senin sayende" ifadesindeki "saye" kelimesi, köken olarak hangi anlama gelir.?

Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, yayınlanır yayınlanmaz izleyicilerin radarına giriyor. Eğlenceli ve düşündüren soruların doğru cevaplarını öğrenmek isteyen izleyiciler internette araştırma yaparken, program kısa sürede en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Günlük hayatta sıkça kullandığımız "senin sayende" ifadesindeki "saye" kelimesi, köken olarak hangi anlama gelir

GÜNLÜK HAYATTA SIKÇA KULLANDIĞIMIZ "SENİN SAYENDE" İFADESİNDEKİ "SAYE" KELİMESİ, KÖKEN OLARAK HANGİ ANLAMA GELİR?

Destek

Minnet

Gölge

İyilik

Cevap:

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröriste operasyon
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor

En büyük ilçelerden birini AK Parti'ye kaptırıyor
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar

Trump'ın Avrupa'daki bu görüntülere yorumu bomba: Mahvolacaklar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi

İbrahim Tatlıses’in son hali yürek burktu! Hayranları endişelendi
Pompalı tüfekle sokak ortasında rastgele ateş açtı

Eline pompalı tüfeği aldı, sokağa çıktı! Sonrası dehşet...
Volkswagen, on yıl sonuna kadar 100 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

Otomotiv devi 100 bin kişiyi kapının önüne koyuyor
Galatasaray'da Sane şoku! Yönetime bildirdi

Yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı
Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"