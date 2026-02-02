Haberler

Gümüşhane okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Gümüşhane'de okul yok mu (GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Gümüşhane'de etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler Gümüşhane Valiliği'ne çevrildi. "Gümüşhane okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Gümüşhane'de okul yok mu?" soruları öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, Valilikten yapılacak kar tatili açıklaması merakla bekleniyor.

3 Şubat Salı günü Gümüşhane genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. "Gümüşhane okullar tatil mi?" ve "Gümüşhane Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" aramaları artış gösterirken, resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU
GÜMÜŞHANE

3 Şubat Salı Gümüşhane'de Salı günü kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar gün içinde en yüksek 0°C, gece ise -7°C seviyelerinde seyredecek.

4 Şubat Çarşamba Kar yağışının ardından Çarşamba günü dondurucu bir soğuk bekleniyor. Gökyüzü parçalı bulutlu olurken sıcaklık gündüz -2°C, gece -12°C olacak.

5 Şubat Perşembe Perşembe günü az bulutlu ve dondurucu bir hava hakim. Termometreler gündüz -3°C, gece ise -13°C seviyelerini gösterecek.

6 Şubat Cuma Cuma günü Gümüşhane genelinde bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Gündüz sıcaklığının -1°C, gece sıcaklığının ise -10°C civarında kalması tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salıgünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
